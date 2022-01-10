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Експілот Формули-1: Ферстаппен вивів методи Сенни та Шумахера на абсолютно новий рівень

Сьогодні 20:41 107 0
Стефан Йоганссон висловився про суперечки, викликані сумнівними маневрами гонщиків
Експілот Формули-1: Ферстаппен вивів методи Сенни та Шумахера на абсолютно новий рівень
Фото - gettyimages
#Макс Ферстаппен

Джерело - tribuna.com.

Сумнівні маневрами пілота Ред Булл Макса Ферстаппена залишились без покарання у минулому сезоні Формули-1.

Про це розповів колишній пілот Формули-1 Стефан Йоганссон.

"Прямо зараз проблема полягає в тому, що Макс вивів методи Сенни та Шумахера на абсолютно новий рівень. Я вважаю, що загалом між пілотами існує кодекс поведінки. Більшість нового покоління гонщиків бореться дуже чисто, але жорстко.

Минулого сезону ми побачили чудові битви, але не в групі лідерів – тому вони в основному залишилися непоміченими. Нікому не цікаві хлопці на п'ятому чи шостому місцях.

Якщо говорити про зміни у правилах, я налаштований не дуже оптимістично. Щороку рішення щодо стандартів пілотажу стають гіршими, дедалі більш розмитими, з великою кількістю "сірих зон". Якщо Максу зійшли з рук певні інциденти, то, як сказав Леклер: Окей, добре. Якщо ми тепер так боремося, то тому й бути", - відзначив Йоганссон.

Нагадаємо, 12 грудня відбувся останній етап Формули-1 в сезоні 2021. Чемпіоном став Макс Ферстаппен, який здобув перемогу, на останньому колі випередивши Льюїса Гамільтона.

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