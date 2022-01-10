Експілот Формули-1: Ферстаппен вивів методи Сенни та Шумахера на абсолютно новий рівень

Сумнівні маневрами пілота Ред Булл Макса Ферстаппена залишились без покарання у минулому сезоні Формули-1.

Про це розповів колишній пілот Формули-1 Стефан Йоганссон.

"Прямо зараз проблема полягає в тому, що Макс вивів методи Сенни та Шумахера на абсолютно новий рівень. Я вважаю, що загалом між пілотами існує кодекс поведінки. Більшість нового покоління гонщиків бореться дуже чисто, але жорстко.

Минулого сезону ми побачили чудові битви, але не в групі лідерів – тому вони в основному залишилися непоміченими. Нікому не цікаві хлопці на п'ятому чи шостому місцях.

Якщо говорити про зміни у правилах, я налаштований не дуже оптимістично. Щороку рішення щодо стандартів пілотажу стають гіршими, дедалі більш розмитими, з великою кількістю "сірих зон". Якщо Максу зійшли з рук певні інциденти, то, як сказав Леклер: Окей, добре. Якщо ми тепер так боремося, то тому й бути", - відзначив Йоганссон.