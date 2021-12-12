Мерседес завоював Кубок конструкторів за підсумками сезону-2021

Джерело - Чемпіон.
Команда Формули-1 Мерседес восьмий раз поспіль виграла Кубок конструкторів Формули-1.
За підсумками сезону-2021 Мерседес набрав 613,5 очок, на 28 очок випередивши Ред Булл.
Нагадаємо, незважаючи на перемогу Мерседеса у Кубку конструкторів, в особистому заліку перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який став чемпіоном світу вперше в кар'єрі.
Третє місце за підсумками сезону в Кубку конструкторів дісталося Феррарі, четверте - Макларену.
Положення в Кубку конструкторів за підсумками сезону-2021:
1. Мерседес - 613,5 очок
2. Ред Булл - 585,5
3. Феррарі - 323,5
4. Макларен - 275
5. Альпін - 155
6. Альфа Таурі - 142
7. Астон Мартін - 77
8. Вільямс - 23
9. Альфа Ромео - 13
10. Хаас - 0