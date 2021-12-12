Мерседес завоював Кубок конструкторів за підсумками сезону-2021

Мерседес набрав 613,5 очок

Джерело - Чемпіон.

Команда Формули-1 Мерседес восьмий раз поспіль виграла Кубок конструкторів Формули-1.

За підсумками сезону-2021 Мерседес набрав 613,5 очок, на 28 очок випередивши Ред Булл.

Нагадаємо, незважаючи на перемогу Мерседеса у Кубку конструкторів, в особистому заліку перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який став чемпіоном світу вперше в кар'єрі.

Третє місце за підсумками сезону в Кубку конструкторів дісталося Феррарі, четверте - Макларену.

Положення в Кубку конструкторів за підсумками сезону-2021:

1. Мерседес - 613,5 очок

2. Ред Булл - 585,5

3. Феррарі - 323,5

4. Макларен - 275

5. Альпін - 155

6. Альфа Таурі - 142

7. Астон Мартін - 77

8. Вільямс - 23

9. Альфа Ромео - 13

10. Хаас - 0