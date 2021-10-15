Джерело - Чемпiон.

Формула-1 опублікувала календар на сезон-2022. Розклад складається з рекордних 23-х гран-прі. Сезон повинен початися 18 березня в Бахрейні і завершитися 20 листопада в Абу-Дабі.

Ф-1 розраховує, що в календар після дворічної відсутності повернуться гран-прі в Австралії, Сінгапурі, Японії і Канаді.

Дебютним буде Гран-прі Маямі. Тільки США і Італія отримають по дві гонки в сезоні.

Сезон-2022 стане першим в новій ері Формули-1. Після нинішнього чемпіонату Ф-1 вводить новий технічний регламент, який може змінити баланс сил.