Гамільтона оштрафують за зміну двигуна

Джерело - Чемпiон.

На боліді пілота німецької команди Мерседес Льюїса Гамільтона замінили мотор.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної автомобільної федерації (ФІА).

Таким чином, в гонці Гран-прі Туреччини британець втратить 10 позицій на стартовій решітці. Британцеві замінили двигун внутрішнього згоряння. Всі інші компоненти силової установки виявилися незайманими.

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Гамільтон очолює загальний залік пілотів "королівських гонок". На рахунку Льюїса 246,5 очка. Трохи відстає пілот австрійської команди Ред Булл Макс Ферстаппен (244,5). Замикає трійку найкращих ще один пілот Мерседеса Валттері Боттас (151).