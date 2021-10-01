Гамільтон: Багато разів я думав про завершення кар'єри

Джерело - Чемпiон.

7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон за останні роки кілька разів думав про завершення кар'єри, однак поки залишається у Ф-1.

Гамільтон збив механіка під час практики на гран-прі Росії

Про це розповів сам пілот.

"Багато разів за останні 4 або 5 років я думав про завершення кар'єри. Думав, чи хочеться продовжувати спортивний режим і жертвувати іншими інтересами. Намагаюся знайти баланс. Якщо і далі зможу підтримувати рівень, то потрібно продовжувати. Але якщо стану повільнішим на трасі, то це буде момент, коли я зрозумію - потрібно закінчувати", - сказав Гамільтон.

Контракт пілота з Мерседесом закінчується у 2023 році.