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Навколо спорту

Боттас приєднався до Альфи Ромео

Сьогодні 16:11 245 0
Фінський гонщик підписав довгостроковий контракт з новою командою
Боттас приєднався до Альфи Ромео
#Боттас

Джерело - Чемпіон.

Команда Формули-1 Альфа Ромео оголосила про підписання контракту з пілотом Валттері Боттасом, який залишає Мерседес за підсумками нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба швейцарської команди.

Терміни підписаного контракту не розголошуються, проте вказується, що він буде довгостроковим. За різними даними, фін підписаний в команду в якості заміни Кімі Райкконену, який оголосив про завершення кар'єри після закінчення цього сезону.

Боттас за свою кар'єру двічі ставав віцечемпіон Формули-1 (2019, 2020), а також один раз завойовував бронзову нагороду даної серії.

Раніше, Ферстаппен виграв домашній Гран-прі Нідерландів.

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