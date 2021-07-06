Формула-1 скасувала Гран-прі Австралії

Гонка в Мельбурні не відбудуться через карантинні обмеження

Гран-прі Австралії не відбудуться в 2021 році через карантинні обмеження.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Спочатку цей етап через коронавірусну ситуацію був перенесений з березня на листопад, але тепер і в цей термін проведення етапу визнано неможливим.

Влада країни оголосила про нові обмеження на в'їзд в країну, що стало серйозною перешкодою для організації міжнародних змагань. Організатори перегонів намагалися домовитися про зняття частини обмежень, але їх спроби не повінчалися успіхом.

У Формулі-1 підкреслили, що як і раніше мають намір провести 23 гонки в цьому сезоні

Крім етапу Формули 1, був так само скасований і Гран Прі MotoGP в Австралії.

Нагадаємо, що в минулому сезоні гонка в Австралії теж була скасована.