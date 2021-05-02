Україна поступилася Чехії, проте вийшла на Чемпіонат Європи-2022

У першому матчі збірна України поступилася Чехії з рахунком 26:28

Джерело - Чемпіон.

Відбувся останній поєдинок відбіркового турніру гандбольного чемпіонату Європи, в якому збірна України завітала у гості до Чехії.

Поєдинок завершився з рахунком 27:22 на користь господарів паркету. Матч відбувся у Брно на арені Mestska hala Vodova.

Україна стала однією з 4 найкращих команд, що посіли 3-е місця, і вийшла на чемпіонат Європи.

Відбірковий турнір чемпіонату Європи-2022 з гандболу

Група 3

2 травня

Чехія – Україна 27:22 (14:11, 13:11)

У першому матчі збірна України поступилася Чехії з рахунком 26:28

Нагадаємо, Україна стала співгосподаркою волейбольного Євро-2023.