Ауді може cтати мотористом Ред Булл

Японські мотористи з Хонди стурбовані, що їх дані потраплять в руки третіх осіб

Німецька автокомпанія Ауді може стати мотористом австрійської команди Формули-1 Ред Булл.

Про це повідомляє Auto Motor und Sport.

Наразі "бики" співпрацюють з Хондою. Японський автоконцерн стурбований зміною мотористів. Контракт Хонди з Ред Буллом закінчиться разом у 2021. З сезону 2022 розробки силових установок, швидше за все, будуть припинені, що дозволить Ред Булл діяти самостійно, використовуючи інтелектуальну власність Хонди.

Японські мотористи стурбовані, що їх дані потраплять в руки третіх осіб.

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