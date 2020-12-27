Шумахер: Мета на 2021 - потрапляння у другий сегмент кваліфікації

Джерело - GP Fans.
Основним завданням новачка Хааса Міка Шумахера буде зрозуміти можливості команди.
Про це він розповів порталу GP Fans.
"Я б сказав, що в наступному сезоні нам не варто очікувати занадто багато і бути готовими до всього, що може трапитися. На мій погляд, нашою метою буде потрапляння у другий сегмент кваліфікації", - заявив пілот.
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"В основному нашим завданням буде зрозуміти можливості команди і відповідно до цими можливостями ставити перед собою відповідні цілі", - розповів Шумахер.
Нагадаємо, Перес став пілотом Ред Булл.