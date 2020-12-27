Шумахер: Мета на 2021 - потрапляння у другий сегмент кваліфікації

Основним завданням новачка Хааса Міка Шумахера буде зрозуміти можливості команди.

Про це він розповів порталу GP Fans.

"Я б сказав, що в наступному сезоні нам не варто очікувати занадто багато і бути готовими до всього, що може трапитися. На мій погляд, нашою метою буде потрапляння у другий сегмент кваліфікації", - заявив пілот.