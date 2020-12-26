Прост: У Рено є чіткий довгостроковий план

Джерело - Le Figaro.
Після зміни назви Рено на Альпін у керівництва з'явилася стратегія, вибудувана навколо нового бренду.
Про це заявив консультант Рено Ален Прост.
"Коли міняєш президента або керівництво, дуже легко згорнути програму в Ф-1. Але замість цього з'явилася стратегія, вибудувана навколо бренду Альпін. Рено хоче використовувати Ф-1 як інструмент маркетингу і іміджу", - заявив колишній чемпіон Формули-1.
Актуально: Ред Булл пригрозив, що може піти з Формули-1
"Поряд з Феррарі ми є єдиним виробником з чітко визначеною середньо і довгостроковою програмою. Так що ми впевнені у своєму майбутньому, хоча нічого не буває просто", - підсумував Прост.