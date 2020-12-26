 Прост: У Рено є чіткий довгостроковий план | Формула 1 | Champion.com.ua
Мій профіль
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 10:29 3725
Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття за версією Ranker
Вчора 20:40 476
Манчестер Сіті - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 15 туру АПЛ. LIVE
Вчора 19:10 451
Динамо - найкращий клуб в історії Ліги чемпіонів серед тих, що не грали у фіналі
Вчора 17:14 968
Лопес-старший: Ми відібрали у Ломаченка все, що у нього було
Вчора 14:39 2450
Усик: Мені все одно, де відбудеться бій з Джошуа
Вчора 12:09 2971 1
Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ
Вчора 08:39 2040
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
25.12.2020 21:24 1288
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
25.12.2020 21:09 569
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
25.12.2020 20:45 663
Блоги
Ібрагімович дуже дивно привітав уболівальників з Різдвом
Ібрагімович дуже дивно привітав уболівальників з Різдвом Valeriy Ruchka
Вчора 14:41 681
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
25.12.2020 21:20 1527
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії Андрій Твердохліб
25.12.2020 20:45 663
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб Андрій Твердохліб
25.12.2020 18:41 7107
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча Андрій Твердохліб
25.12.2020 15:23 719
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
26 Грудня 2020
23:52 Футбол Манчестер Сіті здолав Ньюкасл, Евертон вирвав перемогу в Шеффілда у 15 турі АПЛ 163
23:38 Формула 1 Прост: У Рено є чіткий довгостроковий план 775
23:25 Футбол Коваленко буде отримувати не більше 2 млн євро на рік в Аталанті 757
23:12 Футбол Сульшер: Розчарований, що ми не виграли у Лестера 714
22:56 Бокс Хопкінс: Чарло створить проблеми Канело 1021
22:39 Футбол Яремчук вибачився за свою поведінку в матчі проти Кортрейка 932
22:25 Футбол Палкін: Думаємо про зимові трансфери 911
22:12 Футбол Яремчук - найгірший гравець матчу Кортрейк - Гент за версією WhoScored 1081
21:52 Футбол Зінченко у запасі Манчестер Сіті на матч з Ньюкаслом 955
21:40 Футбол Арсенал сенсаційно переміг Челсі в 15 турі АПЛ 1134
21:23 Футбол Гент поступився Кортрейку після вилучення Яремчука 1237
21:12 Футбол Мессі: Іноді хочеться бути невідомим 1140
20:52 Хокей Маріуполь - Кременчук 3:7. Огляд матчу 1549
20:40 Бокс Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття за версією Ranker 476
20:27 Футбол Яремчук отримав червону картку в матчі проти Кортрейка 1693
20:10 Хокей Кременчук розгромив Маріуполь у 21 турі УХЛ 1825
20:08 Блог 13 років тому Шевченко забив фантастичний гол в АПЛ 886
20:02 Пряма трансляція Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція матчу 15 туру АПЛ. LIVE 839
19:55 Блог В ДНР затримали чемпіона світу з кікбоксингу 2182
19:55 Формула 1 Леклер: Ми з Ферстаппеном раніше терпіти один одного не могли 1771
19:41 Футбол Вулвергемптон заборонив гравцям ходити в супермаркет 1437
19:27 Футбол Реал хоче підписати Алабу влітку 1567
19:12 Футбол Мілан веде перемовини з Чалханоглу щодо продовження контракту 1554
19:10 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 15 туру АПЛ. LIVE 451
19:08 Пряма трансляція Кортрейк - Гент: онлайн-трансляція матчу 19 туру чемпіонату Бельгії. LIVE 549

Прост: У Рено є чіткий довгостроковий план

Вчора 23:38 775 0
Рено хоче використовувати Ф-1 як інструмент маркетингу і іміджу
Прост: У Рено є чіткий довгостроковий план
#Прост, #Рено, #Альпін

Джерело - Le Figaro.

Після зміни назви Рено на Альпін у керівництва з'явилася стратегія, вибудувана навколо нового бренду.

Про це заявив консультант Рено Ален Прост.

"Коли міняєш президента або керівництво, дуже легко згорнути програму в Ф-1. Але замість цього з'явилася стратегія, вибудувана навколо бренду Альпін. Рено хоче використовувати Ф-1 як інструмент маркетингу і іміджу", - заявив колишній чемпіон Формули-1.

  АктуальноРед Булл пригрозив, що може піти з Формули-1

"Поряд з Феррарі ми є єдиним виробником з чітко визначеною середньо і довгостроковою програмою. Так що ми впевнені у своєму майбутньому, хоча нічого не буває просто", - підсумував Прост.

Коментарі ()