Прост: У Рено є чіткий довгостроковий план

Рено хоче використовувати Ф-1 як інструмент маркетингу і іміджу

Джерело - Le Figaro.

Після зміни назви Рено на Альпін у керівництва з'явилася стратегія, вибудувана навколо нового бренду.

Про це заявив консультант Рено Ален Прост.

"Коли міняєш президента або керівництво, дуже легко згорнути програму в Ф-1. Але замість цього з'явилася стратегія, вибудувана навколо бренду Альпін. Рено хоче використовувати Ф-1 як інструмент маркетингу і іміджу", - заявив колишній чемпіон Формули-1.

Актуально: Ред Булл пригрозив, що може піти з Формули-1