Перес став пілотом Red Bull

Джерело - Чемпіон.
Пілот Формули-1 Серхіо Перес офіційно став гонщиком Red Bull.
У команді "биків" мексиканець замінить Алекса Албона, ставши новим напарником Макса Ферстаппена.
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Red Bull в останньому сезоні посіли друге місце в Кубку Конструкторів, а Ферстаппен замкнув трійку лідерів, пропустивши вперед пілотів Mercedes.
Charging into 2021 with @SChecoPerez! 👀 #HolaCheco 🇲🇽 pic.twitter.com/CUE897LBvJ— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020