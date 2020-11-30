Грожан хоче виступити на Гран-прі Абу-Дабі

Джерело - isport.ua.
Гонщик Хааса Ромен Грожан спробує виступити на фінальному етапі нинішнього сезону - Гран-прі Абу-Дабі, яке відбудеться 13 грудня.
Про це повідомляє журналіст Canal + Жюльєн Фебро.
"Одне з бажань Ромена Грожана - постаратися виступити в Абу-Дабі через 15 днів. Це буде його останній Гран-прі Формули-1", - сказав Фебро.
Контракт французького гонщика з Хаасом закінчується в кінці сезону і команда вже підтвердила, що він продовжений не буде. У нього немає шансів залишитися на стартовій решітці на 2021 рік.
Нагадаємо, Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну.