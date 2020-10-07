Ред Булл може покинути Формулу-1 після відходу Хонди.

Про це розповів спортивний консультант команди Гельмут Марко.

"Це правда, що ми в будь-якому випадку отримаємо двигун. Але ми не хочемо брати будь-хто. Якщо ми перейдемо до Рено, то ми отримаємо мотор, який вони будують у відповідності зі своїми потребами. Він розроблений спеціально для їх шасі.

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Ми будемо шукати компроміс. Відхід з Формули-1? Якщо ми не зможемо знайти конкурентоспроможне рішення, то будемо розглядати цей варіант", - розповів Марко.