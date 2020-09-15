18-річний українець тріумфував у Формулі-4

Джерело - Чемпіон.

Український гонщик Іван Пеклін здобув перемогу у Формулі-4 на знаменитій трасі в Маньї-Кур Пеклін, що у Франції.

Цього вікенду на трасі Формули-1 Маньї-Кур, Іван Пеклін фінішував першим у французькому Чемпіонаті Формули-4.

Попри те, що 18-річний українець потрапив у аварію в швидкісному повороті Ешторіл під час кваліфікації, у першій гонці він зміг втримати свою позицію та навіть підійнятись на одну вище.

У другій гонці Іван стартував другим і вже через декілька кіл, сміливо випередив лідера і очолив гонку. Але у наступному повороті зіштовхнулися другий і третій пілоти. Тож на трасі з’явився автомобіль безпеки. Коли болід прибрали з траси - гонку відновили. Пеклін одразу після рестарту зробив комфортний відрив від суперників і після серії швидких кіл першим побачив картатий прапор.

"Один з найкращих моментів мого життя", - розповів Пеклін.

Після двох етапів Пеклін займає шосте місце в загальному заліку.