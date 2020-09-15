Джерело - Чемпіон.
Український гонщик Іван Пеклін здобув перемогу у Формулі-4 на знаменитій трасі в Маньї-Кур Пеклін, що у Франції.
Цього вікенду на трасі Формули-1 Маньї-Кур, Іван Пеклін фінішував першим у французькому Чемпіонаті Формули-4.
Попри те, що 18-річний українець потрапив у аварію в швидкісному повороті Ешторіл під час кваліфікації, у першій гонці він зміг втримати свою позицію та навіть підійнятись на одну вище.
У другій гонці Іван стартував другим і вже через декілька кіл, сміливо випередив лідера і очолив гонку. Але у наступному повороті зіштовхнулися другий і третій пілоти. Тож на трасі з’явився автомобіль безпеки. Коли болід прибрали з траси - гонку відновили. Пеклін одразу після рестарту зробив комфортний відрив від суперників і після серії швидких кіл першим побачив картатий прапор.
"Один з найкращих моментів мого життя", - розповів Пеклін.
Після двох етапів Пеклін займає шосте місце в загальному заліку.
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YEEEEESSSS THATS P1 BABYY! I’m so happy right now! Probably one of best moments in my life! From the wall in Qualy to victory in Race 2! Massive thanks to my mechanics and engineer! The car wasn’t just repaired on time but also was incredible fast and nice to drive! Thanks everybody for your support especially to my family! I’m lost of words... Bravo!!!