Газлі несподівано виграв Гран-прі Італії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 06 вересня, на автодромі у Монці відбулась гонка восьмого етапу Формули-1.
Неймовірну гонку провів представник AlphaTauri П'єр Газлі, який у підсумку став переможцем етапу. Другим став Карлос Сайнс з Макларена, третім – пілот Racing Point Ленс Стролл.
Лідер чемпіонату Льюїс Гамільтон отримав штраф за заїзд на піт-лейн, коли він був закритий. Гонка була зупинена через аварію Шарля Леклера, через що після рестарту і відбутого покарання Гамільтон відкотився на останнє місце. Однак у підсумку британець зміг відіграти позиції і фінішував восьмим.
🏁 TOP TEN (LAP 53/53) 🏁— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
Gasly
Sainz
Stroll
Norris
Bottas
Ricciardo
Hamilton
Ocon
Kvyat
Perez#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VEiHCDpEth