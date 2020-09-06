Газлі несподівано виграв Гран-прі Італії

Несподіваний результат на Гран-прі Італії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 06 вересня, на автодромі у Монці відбулась гонка восьмого етапу Формули-1.

Неймовірну гонку провів представник AlphaTauri П'єр Газлі, який у підсумку став переможцем етапу. Другим став Карлос Сайнс з Макларена, третім – пілот Racing Point Ленс Стролл.

Лідер чемпіонату Льюїс Гамільтон отримав штраф за заїзд на піт-лейн, коли він був закритий. Гонка була зупинена через аварію Шарля Леклера, через що після рестарту і відбутого покарання Гамільтон відкотився на останнє місце. Однак у підсумку британець зміг відіграти позиції і фінішував восьмим.