Ред Булл має бути трохи ближче до Мерседеса в гоночних умовах, аніж у кваліфікації.

Про це заявив пілот "биків" Макс Ферстаппен.

"Наразі третє місце це наш максимум. Я просто сподіваюся, що в гонці ми будемо трохи ближче - на довгих відрізках все виглядало не так погано. Я знаю, що на цій трасі складно обганяти, але ми зробимо все можливе, щоб наблизитися до суперників і ускладнити їм життя", - сказав Ферстаппен.