Схоже, що в Рейсінг Пойнт дорога тепер теж закрита

Джерело - Auto Bild.

Продовження співпраці Себастьяна Феттеля з Феррарі в сезоні-2020 знаходиться під загрозою.

Про це повідомляє Auto Bild.

Видання стверджує, що в паддоку є інформація про можливий відхід чотириразового чемпіона світу з Скудерії ще до кінця року.

В цьому випадку пілота повинен замінити Ніко Хюлькенберг, який провів одну гонку за Рейсінг Пойнт, або Кімі Райкконен, який виступає за Альфа Ромео.

У той же час Феттель і Феррарі заявляли про те, що питання про дострокове припинення співпраці не обговорювалося.

Згідно з повідомленням, угода Себастьяна з Рейсінг Пойнт також під питанням: видання підтверджує, що Серхіо Перес зустрічався з мексиканським безнесменом Карлосом Слімом і, ймовірно, отримав додаткову підтримку.

Нагадаємо, Гамільтон здобув поул на Гран-прі Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Мерседес підпише Договір згоди, але може піти з Формули-1 за рік.