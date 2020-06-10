 Шумахеру зроблять нову операцію | Формула 1 | Champion.com.ua
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Шумахеру зроблять нову операцію

Вчора 23:10 2616 0
Колишній гонщик Феррарі та Мерседес страждає атрофією м'язів
Шумахеру зроблять нову операцію
#Шумахер

Джерело - ua-football.

Легендарний німецький автогонщик Міхаель Шумахер повинен перенести чергову операцію.

Про це розповів фахівець з серцево-судинних захворюваннь Філіп Менаше.

Менаше в минулому році лікував легенду Формули-1 і тепер він збирається провести черговий раунд трансфузії (пересадки) клітин серця. Він розповів: "Мета полягає в тому, щоб відновити нервову систему Міхаеля".

За словами нейрохірурга Ніколя Аччіарі, колишній гонщик Феррарі страждає атрофією м'язів і остеопорозом: "За останні 20 років наука досягла величезних успіхів у галузі лікування стовбуровими клітинами. Але це не змінює того факту, що ми все ще мало знаємо про людський мозок. Ми не можемо сказати, які результати це лікування принесе".

Нагадаємо, Масса знає про стан Шумахера.

Нещодавно Гамільтон відреагував на порівняння з Шумахером.

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