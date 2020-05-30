Джерело - f1analytic.com.
Люди дивляться гонки заради змагань, вони не хочуть знати хто переможе.
Таку думку висловив колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун.
"Люди дивляться Формулу-1 заради змагань. Вони не хочуть ходити на гонки, знаючи, хто переможе. Їм потрібно спростити машини. Сучасні двигуни - це неймовірний інженерний шедевр, але хіба громадськість хвилює, наскільки він ефективний? Скоріше за все, ні. Люди просто хочуть хороших гонок. Зараз фінішують майже всі, це стало трохи нудно і передбачувано", - вважає Екклстоун.
Нагадаємо, у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.
Також, пілоти Формули-1 підтримують старт сезону.