Люди дивляться гонки заради змагань, вони не хочуть знати хто переможе.

Таку думку висловив колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун.

"Люди дивляться Формулу-1 заради змагань. Вони не хочуть ходити на гонки, знаючи, хто переможе. Їм потрібно спростити машини. Сучасні двигуни - це неймовірний інженерний шедевр, але хіба громадськість хвилює, наскільки він ефективний? Скоріше за все, ні. Люди просто хочуть хороших гонок. Зараз фінішують майже всі, це стало трохи нудно і передбачувано", - вважає Екклстоун.