Джерело - motorsportweek.
Компанія Рено зробила офіційну заяву, в якій повідомила про намір продовжувати виступати в Формулі-1.
Про це повідомляє motorsportweek.
У Рено повідомили, що розробили план по скороченню витрат, який повинен допомогти компанії заощадити 2 млрд доларів протягом трьох років і подолати фінансову кризу.
При цьому в Рено оголосили, що будуть змушені скоротити 15000 співробітників в своїх філіях по всьому світу.
Також в Рено в даний момент відмовляться від розробки суперкара Альпіна A110.
Раніше повідомляли, що Рено може покинути Формулу-1.
Раніше, Алонсо узгодив контракт з Рено.