У Рено оголосили, що будуть змушені скоротити 15000 співробітників в своїх філіях

Джерело - motorsportweek.

Компанія Рено зробила офіційну заяву, в якій повідомила про намір продовжувати виступати в Формулі-1.

Про це повідомляє motorsportweek.

У Рено повідомили, що розробили план по скороченню витрат, який повинен допомогти компанії заощадити 2 млрд доларів протягом трьох років і подолати фінансову кризу.

При цьому в Рено оголосили, що будуть змушені скоротити 15000 співробітників в своїх філіях по всьому світу.

Також в Рено в даний момент відмовляться від розробки суперкара Альпіна A110.

Раніше повідомляли, що Рено може покинути Формулу-1.

Раніше, Алонсо узгодив контракт з Рено.