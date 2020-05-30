 Рено залишитися в Формулі-1 попри фінансові труднощі | Формула 1 | Champion.com.ua
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Рено не збирається залишати Формулу-1

Сьогодні 09:41 1268 0
У Рено оголосили, що будуть змушені скоротити 15000 співробітників в своїх філіях
Рено не збирається залишати Формулу-1
#Рено, #Формула-1

Джерело - motorsportweek.

Компанія Рено зробила офіційну заяву, в якій повідомила про намір продовжувати виступати в Формулі-1.

Про це повідомляє motorsportweek.

У Рено повідомили, що розробили план по скороченню витрат, який повинен допомогти компанії заощадити 2 млрд доларів протягом трьох років і подолати фінансову кризу.

При цьому в Рено оголосили, що будуть змушені скоротити 15000 співробітників в своїх філіях по всьому світу.

Також в Рено в даний момент відмовляться від розробки суперкара Альпіна A110.

Раніше повідомляли, що Рено може покинути Формулу-1.

Раніше, Алонсо узгодив контракт з Рено.

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