Джерело - f1analytic.com.
Пілот Рено Даніель Ріккардо вів переговори з італійською командою Формули-1 Феррарі.
Про це він заявив порталу CNN.
"Переговори йшли декілька років і тривали до цього моменту. Так, я не буду цього заперечувати. Але, очевидно, це ніколи не стане реальністю. Я не знаю, в чому саме причини, я ніколи не думав на цю тему. Всі говорили, що я добре б вписався в команду зі своїм ім'ям і фоном, але я намагаюся не потрапляти в емоційну пастку в будь-якій ситуації", - сказав Ріккардо.
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"Карлос відмінно підходить команді. Так що я не ставлю собі запитання: чому не я? Я просто бачу, що у Карлоса був відмінний 2019 рік, я думаю, що він відмінно підходить Феррарі, з огляду на те, де вони зараз перебувають", - підсумував пілот.
Нагадаємо, у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.