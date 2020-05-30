 Я довго вів переговори з Феррарі, - Ріккардо | Формула 1 | Champion.com.ua
Мій профіль
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Вчора 20:03 1212
В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі
Вчора 20:57 516
ПФЛ 5 червня визначить долю Першої ліги
Вчора 18:58 1400
Підручний отримав нагороду найкращого спортсмена 2019 року
Вчора 18:17 1593
В Україні дозволили особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи
Вчора 16:45 1809
Уткін звинуватив Україну у корупції при отриманні права приймати Євро-2012
Вчора 15:49 1136
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Вчора 15:31 7629
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн
Вчора 15:24 1158
Багаторічний лідер збірної України оголосила про завершення кар'єри
Вчора 14:24 880
Тете: Шукаємо клуб, де я був би головним героєм, ключовим у команді
Вчора 11:33 2520
Блоги
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
Вчора 20:03 1212
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто!
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто! Андрій Твердохліб
Вчора 16:02 950
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол Андрій Твердохліб
Вчора 15:31 840
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля Андрій Твердохліб
Вчора 09:13 8196
Динамо - Шахтар: усі скандали Класичного
Динамо - Шахтар: усі скандали Класичного Valeriy Ruchka
Вчора 08:48 3196
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:41 Формула 1 Ріккардо: Я довго вів переговори з Феррарі 310
08:26 Бокс Хейні: Мій бій мрії - це поєдинок проти Ломаченко 273
08:15 Футбол Црвена Звезда достроково стала чемпіоном Сербії 335
29 Травня 2020
23:55 Біатлон Вірер назвала кінцеву мету у кар’єрі 1449
23:40 Легка атлетика В Івано-Франківську відновили занедбаний стадіон 1545
23:23 Футбол Баєр мінімально переміг Фрайбург у 29 турі Бундесліги 1188
23:13 Футбол Наречена Зінченка зізналася, що перепродавала квитки на єврокубкові матчі Динамо 1581
22:57 Футбол Худжамов став експертом телеканалу Футбол 1306
22:48 Теніс Федерер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу 1584
22:32 Футбол Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні 1449
22:12 Бокс Алієв з поразки дебютував на боксерському ринзі 1924
21:56 Футбол Німан в меншості обіграв Городею в 11 турі чемпіонату Білорусі 1213
21:42 Футбол Зінченко переміг одного із найкращих кіберспортсменів України 1485
21:30 Футбол Чемпіонат Першої ліги може поновитися 23 червня 1286
21:18 Футбол Голкіпер Зорі: Будемо вболівати за Шахтар 1557
20:57 Футбол В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі 516
20:44 Футбол Ультрас ЦСКА взяли участь у стрілянині в Броварах 3823
20:26 Футбол Торпедо-БелАЗ обіграло Смолевичі в 11 турі чемпіонату Білорусі 1491
20:10 Теніс Дятлова обіграла Берген на турнірі в Ірпені 1451
20:03 Блог Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 1212
19:56 Футбол Ігало відмовляється від 75 млн євро заради Манчестер Юнайтед 1682
19:46 Футбол Калітвінцев: Один раз Леоненко випив, коли не можна було, і я вигнав його з команди 1402
19:28 Автоспорт У Австрії дозволили організувати гонки Формули-1 1458
19:16 Бокс Ф’юрі вказав, яким ударом нокаутує Джошуа 1857
18:58 Футбол ПФЛ 5 червня визначить долю Першої ліги 1400

Ріккардо: Я довго вів переговори з Феррарі

Сьогодні 08:41 310 0
Переговори йшли декілька років
Ріккардо: Я довго вів переговори з Феррарі
#Ріккардо, #Рено, #Феррарі

Джерело - f1analytic.com.

Пілот Рено Даніель Ріккардо вів переговори з італійською командою Формули-1 Феррарі.

Про це він заявив порталу CNN.

"Переговори йшли декілька років і тривали до цього моменту. Так, я не буду цього заперечувати. Але, очевидно, це ніколи не стане реальністю. Я не знаю, в чому саме причини, я ніколи не думав на цю тему. Всі говорили, що я добре б вписався в команду зі своїм ім'ям і фоном, але я намагаюся не потрапляти в емоційну пастку в будь-якій ситуації", - сказав Ріккардо.

  Актуально: Рено може покинути Формулу-1

"Карлос відмінно підходить команді. Так що я не ставлю собі запитання: чому не я? Я просто бачу, що у Карлоса був відмінний 2019 рік, я думаю, що він відмінно підходить Феррарі, з огляду на те, де вони зараз перебувають", - підсумував пілот.

Нагадаємо, у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.

Коментарі ()