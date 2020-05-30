Пілот Рено Даніель Ріккардо вів переговори з італійською командою Формули-1 Феррарі.

Про це він заявив порталу CNN.

"Переговори йшли декілька років і тривали до цього моменту. Так, я не буду цього заперечувати. Але, очевидно, це ніколи не стане реальністю. Я не знаю, в чому саме причини, я ніколи не думав на цю тему. Всі говорили, що я добре б вписався в команду зі своїм ім'ям і фоном, але я намагаюся не потрапляти в емоційну пастку в будь-якій ситуації", - сказав Ріккардо.