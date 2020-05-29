Контракт з титульним спонсором вже розірвано

Команда Формули-1 Williams вже найближчим часом може змінити власника.

Про це повідомляє прес-служба команди.

На цей час колектив з Гроува вже розірвав контракт з титульним спонсором - компанією ROKiT.

Рада директорів Williams Grand Prix Engineering вивчає всі можливі стратегічні варіанти. Ці варіанти включають, але не обмежуються, залучення нового капіталу для бізнесу, відчуження частини компанії міноритарного інвестора, продаж великого пакета акцій і повний продаж всієї компанії.

На цей час остаточне рішення не прийнято. Водночас для полегшення переговорів з різними зацікавленими сторонами компанія оголошує про запуск формальної процедури продажу бізнесу.

Раніше, Рено може покинути Формулу-1.