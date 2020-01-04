Болід Феррарі-2020 краще підійде Феттелю

Джерело - It.motorsport.com.
Новий болід Феррарі буде краще відповідати стилю пілотажу Себастьяна Феттеля.
Про це повідомляє Motorsport.com.
Німецький гонщик вважає за краще стабільну задню частину машини, і в 2020 році Феррарі повинна отримати більше аеродинамічного навантаження на задню вісь.
Це також повинно полегшити роботу з шинами Піреллі - вони будуть краще потрапляти в вікно по температурі, а швидкість Скудерії перестане так сильно залежати від траси.
З тією ж метою зміниться структура передньої підвіски.
Передбачається, що це піде на руку Феттелю, який, на відміну від свого партнера по команді Шарля Леклера, мав проблеми при пошуку межі в поворотах.
Нагадаємо, Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.