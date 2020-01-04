Болід Феррарі-2020 краще підійде Феттелю

Німецький гонщик вважає за краще стабільну задню частину машини

Новий болід Феррарі буде краще відповідати стилю пілотажу Себастьяна Феттеля.

Про це повідомляє Motorsport.com.

Німецький гонщик вважає за краще стабільну задню частину машини, і в 2020 році Феррарі повинна отримати більше аеродинамічного навантаження на задню вісь.

Це також повинно полегшити роботу з шинами Піреллі - вони будуть краще потрапляти в вікно по температурі, а швидкість Скудерії перестане так сильно залежати від траси.

З тією ж метою зміниться структура передньої підвіски.

Передбачається, що це піде на руку Феттелю, який, на відміну від свого партнера по команді Шарля Леклера, мав проблеми при пошуку межі в поворотах.

Нагадаємо, Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.