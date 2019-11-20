 У Полтаві намагаються врятувати легендарний картодром | Автоспорт | Champion.com.ua
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У Полтаві намагаються врятувати легендарний картодром

Сьогодні 18:43 656 0
У Полтаві намагаються врятувати легендарний картодром

Джерело - Чемпіон.

Полтавський картодром Лтава вважається одним із найкращих на території України: траса довжиною 1 тисячу 50 метрів і шириною 9 метрів відповідає міжнародним стандартам. Але його майбутнє під загрозою.

На цьогорічний "Бюджет участі" полтавець Андрій Приходько подав проєкт про реконструкцію споруди.

"На картодромі за 30 років капітального ремонту не було. Тож, трибуна розвалюється, асфальт кожного року потребує догляду, дах частково протікає і так далі… Загалом на споруді присутні усі проблеми, до яких може призвести старість", - йдеться у описі проекту.

Щорічно на картодромі проводять годинний забіг Ltava run racing, організований Runing club Poltava та перегони на спортивних автомобілях United Time Attack Series.

Картодром Лтава відкритий 26 червня 1988 року у селищі Розсошенці.

У голосуванні проєкт "Реконструкція траси українського масштабу СТК Лтава буде під номером 53.

Конкурс Бюджет участі передбачає, що кожен житель свого міста може запропонувати ідею покращення благоустрою місцевості, соціальних, культурно-митецьких, спортивних заходів тощо

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