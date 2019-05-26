Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Монако

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон виграв престижний Гран-прі Монако. Другим прийшов до фінішу Макс Ферстаппен з Ред Булла, але через штраф в п'ять секунд у фінальному протоколі голландець на 4-й позиції.

Таким чином, друге місце дісталося пілоту Феррарі Себастьяну Феттелю, а партнер Гамільтона по команді Валлтері Боттас замкнув трійку найкращих. Це вперше в сезоні, коли Мерседес не зміг оформити переможний дубль.

Гамільтон, який стартував з поул-позишн, утримав лідерство на початку гонки. Пілот Феррарі Шарль Леклер, який провалив кваліфікацію, почав активно відігравати позиції, але на 9-му колі задню покришку на машині монегасків розірвало. Цей епізод спровокував появу автомобіля безпеки на трасі. Леклер же на 18-му колі і зовсім зійшов.

В середині гонки Ферстаппен наблизився до Гамільтона і почав атакувати британця. Льюїсу, якимось дивом, вдавалося стримувати суперника, багато в чому йому допомогла конфігурація траси в Монако, на якій дуже складно обганяти.

Феттель в свою чергу випередив Боттаса лише через те, що фін змушений був зробити зайвий піт-стоп на початку гонки.

Нагадаємо, Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Китаю

Також виграв гран-прі Бахрейну.

Джерело - Чемпіон.