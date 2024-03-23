Магучіх: Дуже переймаюся за дім

Джерело - Інстаграм Ярослави Магучіх.

Ярослава Магучіх постійно думає про Україну на тренувальних зборах у Португалії.

Про це чемпіонка світу зі стрибків у висоту розповіла на своїй сторінці в Instagram.

«Збори в Португалії тривають разом зі збірною України. Другий тиждень на зборі в португальському Монто-Гордо і далеко не останній. Саме тут я проведу основну підготовку до літа і до його головного старту. Обожнюю цей стадіон, цю локацію і саме місто, а коли воно сповнене українськими спортсменами - тренуватися набагато легше і веселіше. Але попри класні дні тут, дуже переймаюся за дім. Насправді, ми всі і з будь-якої точки світу хвилюємося і намагаємося робити все, що від нас залежить не тільки на спортивній арені. Тому настрій неспокійний, але бойовий і я думаю, що це скупчення почуттів принесе потрібний результат», - написала Магучіх.

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Зазначимо, що Ярослава родом з Дніпра, який регулярно обстрілюється російськими військами.

Нещодавно Магучіх та ще 4 українських спортсменки потрапили у список «УП 100. Сила жінок».