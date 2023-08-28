Бех-Романчук: Саме цього не вистачало на Олімпійських іграх у Токіо

Срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук поділилася враженнями від турніру та своїх виступів у ньому.

– Які загальні враження від чемпіонату світу?

– Дуже позитивні, дуже все сподобалось. Багато людей, крута арена, шалена підтримка. Це один із найкращих чемпіонатів світу.

– Взагалі така кількість глядачів є незвичною для легкої атлетики (близько 30 тисяч глядачів на вечірні сесії, - В.К.)?

– Мені здається, що так. І саме цього не вистачало на Олімпійських іграх у Токіо. Саме цієї атмосфери.

– Своїми результатами задоволена чи чимось все ж таки не зовсім?

– Задоволена, але звісно я розраховувала на кращий результат, а саме на 15.10-15.15. Хотілося саме такий результат. Трішечки не вистачило, але є над чим працювати.

– А щодо довжини?

– По сезону я розуміла, що в довжині мені буде складно, тому що дуже важко поєднувати два види. Звісно, в собі я відчула смуток, тому що можна було стрибати, але на жаль в нас дуже великий технічний брак.

– Надалі на який вид ставитимеш - довжину чи потрійний? Чи все йтиме паралельно?

– На даному етапі ми не порушували з тренером цю тему. Коли закінчимо сезон, будемо спілкуватися й думати, як діяти далі. Тому що дійсно поєднувати два види дуже важко. І нам потрібно ухвалити рішення, як ми проведемо цей рік до Олімпійських ігор.

– Зрозуміло. Які плани у вас на майбутнє?

– Три старти й відпочинок.