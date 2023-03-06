Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: всі переможці та призери

Джерело - Чемпіон.
Із 2 по 5 березня в турецькому Стамбулі відбувся чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях.
593 атлети із 47 країн розіграли 26 комплектів медалей. Україну на чемпіонаті Європи представляли 10 спортсменів (найменше в нашій історії) - 7 жінок і 3 чоловіків.
Українські легкоатлети здобули 4 медалі - 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові. Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Андрій Проценко в цій же дисципліні виборов срібло, а бронзу вибороли у штовханні ядра Роман Кокошко та у стрибках у висоту - Катерина Табашник.
Виграли загальний залік атлети з Норвегії, яки здобули 4 медалі найвищої проби та 5 загалом. Найбільша кількість медалей у представників Нідерландів - 7.
Пропонуємо ознайомитись із повним переліком медалістів.
3 березня
|Дисципліна
|🥇
|🥈
|🥉
|Штовхання ядра, чоловіки
|Зане Штейр (Італія) - 22.06 EL
|Томаш Штанек (Чехія) - 21.90 SB
|Роман Кокошко (Україна) - 21.84 NR
|Біг на 3000 метрів, жінки
|Ханна Кляйн (Німеччина) - 8:35.87 PB
|Констанце Клостергальфен (Німеччина) - 8:36.50
|Мелісса Корнті-Браянт (Велика Британія) - 8:41.19
|Потрійний стрибок, чоловіки
|Педро Рікардо (Португалія) - 17.60 WL
|Ніколаус Андрікопулос (Греція) - 16.58 SB
|Макс Хес (Німеччина) - 16.57
|Біг на 1500 м, чоловіки
|Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 3:33.35 CR
|Ніл Гурлі (Велика Британія) - 3:34.23
|Азеддін Хабз (Франція) - 3:35.39
|Штовхання ядра, жінки
|Оріоль Донгмо (Португалія) - 19.76 EL
|Сара Гамбетта (Німеччина) - 18.83 SB
|Фінні Рус (Швеція) - 18.42
|П'ятиборство, жінки
|Нафіссату Тіам (Бельгія) - 5055 WR
|Адріанна Сулек (Польща) - 5014 NR
|Нур Відтс (Бельгія) - 4823 SB
|Біг на 60 м, жінки
|Муджинга Камбунджі (Швейцарія) - 7.00 =CR
|Єва Свобода (Польща) - 7.09 =SB
|Дерріл Нейта (Велика Британія) - 7.12
4 березня
|Дисципліна
|🥇
|🥈
|🥉
|Стрибки з жердиною, жінки
|Вільма Мурто (Фінляндія) - 4.80 NR
|Тіні Шутей (Словенія) - 4.75
|Амаліє Швабікова (Чехія) - 4.70
|Потрійний стрибок, жінки
|Тугба Данишмаз (Туреччина) - 14.31 NR
|Дарія Деркач (Італія) - 14.20
|Патрісія Мамона (Португалія) - 14.16
|Біг на 1500 м, жінки
|Лора М'юр (Велика Британія) - 4:03.40
|Клаудіа Бобочеа (Румунія) - 4:03.75 PB
|Софія Енауї (Польща) - 4:04.04 PB
|Біг на 400 метрів, чоловіки
|Карстен Варгольм (Норвегія) - 45.35
|Жульєн Ватрін (Бельгія) - 45.44 NR
|Карл Бенгтстрьом (Швеція) - 44.77
|Біг на 400 метрів, жінки
|Фемке Бол (Нідерланди) - 49.85
|Ліке Клавер (Нідерланди) - 50.57
|Анна Келбасинська (Польща) - 51.25 SB
|Біг на 60 м, чоловіки
|Самуель Чеккареллі (Італія) - 6.48
|Ламонт Якобс (Італія) - 6.50 SB
|Хенрік Ларссон (Швеція) - 6.53 NR
5 березня
|Дисципліна
|🥇
|🥈
|🥉
|Стрибки в дожину, чоловіки
|Мілтіадіс Тентоглу (Греція) - 8.30
|Тобіас Монтлер (Швеція) - 8.19 =SB
|Габріель Мітан (Румунія) - 8.00
|Стрибки у висоту, жінки
|Ярослава Магучіх (Україна) - 1.98
|Бріт Веерман (Бельгія) - 1.96
|Катерина Табашник (Україна) - 1.94
|Стрибки у висоту, чоловіки
|Дуве Амельс (Нідерланди) - 2.31 NR
|Андрій Проценко (Україна) - 2.29
|Томас Кармой (Бельгія) - 2.29 PB
|Біг 4x400 метрів, чоловіки
|Бельгія - 3:05.83 EL
|Франція - 3:06.52 SB
|Нідерланди - 3:05.59 SB
|Стрибки з жердиною, чоловіки
|Сондре Гуттормсен (Норвегія) - 5.80 EL
|Еммануіл Караліс (Греція) - 5.80 SB
|Пйотр Лісек (Польща) - 5.80 SB
|Біг 4x400 метрів, жінки
|Нідерланди - 3:25.66 CR
|Італія - 3:26.61 NR
|Польща - 3:29.31 SB
|Семиборство, чоловіки
|Кевін Маєр (Франція) - 6348
|Сандер Скотгейм (Норвегія) - 6318
|Рісто Ліллеметс - 6079
|Стрибки у довжину, жінки
|Джазмін Сойерс (Велика Британія) - 7.00 WL
|Лариса Япічіно (Італія) - 6.97 NR
|Івана Вулета (Сербія) - 6.91
|Біг на 3000 метрів, чоловіки
|Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 7:40.32 NR
|Адель Мечаль (Іспанія) - 7:41.75 SB
|Ельзан Бібич (Сербія) - 7:44.03
|Біг на 800 метрів, чоловіки
|Адріан Бен (Іспанія) - 1:47.34
|Бенджамін Робер (Франція) - 1:47.34
|Еліотт Крестан (Бельгія) - 1:47.65
|Біг на 800 метрів, жінки
|Кілі Годжкінсон (Велика Британія) - 1:58.66
|Аніта Горват (Словенія) - 2:00.54
|Агнес Рааролаї (Франція) - 2:00.85
|Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки
|Реетта Хурске (Фінляндія) - 7.79 =NR
|Надін Віззер (Нідерланди) - 7.84 SB
|Дітаї Камбунджі (Швейцарія) - 7.91
|Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки
|Джейсон Джозеф (Швейцарія) - 7.41 EL
|Якуб Жиманський (Польща) - 7.56
|Жуст Квау-Маті (Франція) - 7.59
Склад збірної України:
- Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас) - усі - стрибки у висоту;
- Андрій Проценко, Вадим Кравчук - обидва - стрибки у висоту;
- Юлія Лобан - п'ятиборство;
- Ганна Плотіцина - 60 метрів з бар'єрами;
- Станіслав Коваленко - 60 метрів;
- Яна Гладійчук - стрибки з жердиною;
- Роман Кокошко - штовхання ядра.
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