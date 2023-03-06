Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: всі переможці та призери

Джерело - Чемпіон.

Із 2 по 5 березня в турецькому Стамбулі відбувся чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

593 атлети із 47 країн розіграли 26 комплектів медалей. Україну на чемпіонаті Європи представляли 10 спортсменів (найменше в нашій історії) - 7 жінок і 3 чоловіків.

Українські легкоатлети здобули 4 медалі - 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові. Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Андрій Проценко в цій же дисципліні виборов срібло, а бронзу вибороли у штовханні ядра Роман Кокошко та у стрибках у висоту - Катерина Табашник.

Виграли загальний залік атлети з Норвегії, яки здобули 4 медалі найвищої проби та 5 загалом. Найбільша кількість медалей у представників Нідерландів - 7.

Пропонуємо ознайомитись із повним переліком медалістів.

3 березня

Дисципліна 🥇 🥈 🥉 Штовхання ядра, чоловіки Зане Штейр (Італія) - 22.06 EL Томаш Штанек (Чехія) - 21.90 SB Роман Кокошко (Україна) - 21.84 NR Біг на 3000 метрів, жінки Ханна Кляйн (Німеччина) - 8:35.87 PB Констанце Клостергальфен (Німеччина) - 8:36.50 Мелісса Корнті-Браянт (Велика Британія) - 8:41.19 Потрійний стрибок, чоловіки Педро Рікардо (Португалія) - 17.60 WL Ніколаус Андрікопулос (Греція) - 16.58 SB Макс Хес (Німеччина) - 16.57 Біг на 1500 м, чоловіки Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 3:33.35 CR Ніл Гурлі (Велика Британія) - 3:34.23 Азеддін Хабз (Франція) - 3:35.39 Штовхання ядра, жінки Оріоль Донгмо (Португалія) - 19.76 EL Сара Гамбетта (Німеччина) - 18.83 SB Фінні Рус (Швеція) - 18.42 П'ятиборство, жінки Нафіссату Тіам (Бельгія) - 5055 WR Адріанна Сулек (Польща) - 5014 NR Нур Відтс (Бельгія) - 4823 SB Біг на 60 м, жінки Муджинга Камбунджі (Швейцарія) - 7.00 =CR Єва Свобода (Польща) - 7.09 =SB Дерріл Нейта (Велика Британія) - 7.12

4 березня

Дисципліна 🥇 🥈 🥉 Стрибки з жердиною, жінки Вільма Мурто (Фінляндія) - 4.80 NR Тіні Шутей (Словенія) - 4.75 Амаліє Швабікова (Чехія) - 4.70 Потрійний стрибок, жінки Тугба Данишмаз (Туреччина) - 14.31 NR Дарія Деркач (Італія) - 14.20 Патрісія Мамона (Португалія) - 14.16 Біг на 1500 м, жінки Лора М'юр (Велика Британія) - 4:03.40 Клаудіа Бобочеа (Румунія) - 4:03.75 PB Софія Енауї (Польща) - 4:04.04 PB Біг на 400 метрів, чоловіки Карстен Варгольм (Норвегія) - 45.35 Жульєн Ватрін (Бельгія) - 45.44 NR Карл Бенгтстрьом (Швеція) - 44.77 Біг на 400 метрів, жінки Фемке Бол (Нідерланди) - 49.85 Ліке Клавер (Нідерланди) - 50.57 Анна Келбасинська (Польща) - 51.25 SB Біг на 60 м, чоловіки Самуель Чеккареллі (Італія) - 6.48 Ламонт Якобс (Італія) - 6.50 SB Хенрік Ларссон (Швеція) - 6.53 NR

5 березня

Дисципліна 🥇 🥈 🥉 Стрибки в дожину, чоловіки Мілтіадіс Тентоглу (Греція) - 8.30 Тобіас Монтлер (Швеція) - 8.19 =SB Габріель Мітан (Румунія) - 8.00 Стрибки у висоту, жінки Ярослава Магучіх (Україна) - 1.98 Бріт Веерман (Бельгія) - 1.96 Катерина Табашник (Україна) - 1.94 Стрибки у висоту, чоловіки Дуве Амельс (Нідерланди) - 2.31 NR Андрій Проценко (Україна) - 2.29 Томас Кармой (Бельгія) - 2.29 PB Біг 4x400 метрів, чоловіки Бельгія - 3:05.83 EL Франція - 3:06.52 SB Нідерланди - 3:05.59 SB Стрибки з жердиною, чоловіки Сондре Гуттормсен (Норвегія) - 5.80 EL Еммануіл Караліс (Греція) - 5.80 SB Пйотр Лісек (Польща) - 5.80 SB Біг 4x400 метрів, жінки Нідерланди - 3:25.66 CR Італія - 3:26.61 NR Польща - 3:29.31 SB Семиборство, чоловіки Кевін Маєр (Франція) - 6348 Сандер Скотгейм (Норвегія) - 6318 Рісто Ліллеметс - 6079 Стрибки у довжину, жінки Джазмін Сойерс (Велика Британія) - 7.00 WL Лариса Япічіно (Італія) - 6.97 NR Івана Вулета (Сербія) - 6.91 Біг на 3000 метрів, чоловіки Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 7:40.32 NR Адель Мечаль (Іспанія) - 7:41.75 SB Ельзан Бібич (Сербія) - 7:44.03 Біг на 800 метрів, чоловіки Адріан Бен (Іспанія) - 1:47.34 Бенджамін Робер (Франція) - 1:47.34 Еліотт Крестан (Бельгія) - 1:47.65 Біг на 800 метрів, жінки Кілі Годжкінсон (Велика Британія) - 1:58.66 Аніта Горват (Словенія) - 2:00.54 Агнес Рааролаї (Франція) - 2:00.85 Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки Реетта Хурске (Фінляндія) - 7.79 =NR Надін Віззер (Нідерланди) - 7.84 SB Дітаї Камбунджі (Швейцарія) - 7.91 Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки Джейсон Джозеф (Швейцарія) - 7.41 EL Якуб Жиманський (Польща) - 7.56 Жуст Квау-Маті (Франція) - 7.59

Склад збірної України:

Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас) - усі - стрибки у висоту;

(запас) - усі - стрибки у висоту; Андрій Проценко, Вадим Кравчук - обидва - стрибки у висоту;

- обидва - стрибки у висоту; Юлія Лобан - п'ятиборство;

- п'ятиборство; Ганна Плотіцина - 60 метрів з бар'єрами;

- 60 метрів з бар'єрами; Станіслав Коваленко - 60 метрів;

- 60 метрів; Яна Гладійчук - стрибки з жердиною;

- стрибки з жердиною; Роман Кокошко - штовхання ядра.

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