Головне
Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії
Сьогодні 14:14 632
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 16:15 615
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 16:07 845
Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії
Сьогодні 15:38 952
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: всі переможці та призери
Сьогодні 15:26 277
Львів дотиснув Минай у 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 334 1
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Сьогодні 14:00 6632
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA
Сьогодні 13:24 1012
Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік
Сьогодні 13:23 695
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 13:07 44905
Прямі трансляції

Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: всі переможці та призери

Сьогодні 15:26 277 0
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: всі переможці та призери
#Ярослава Магучіх, #Андрій Проценко, #Катерина Табашник, #Роман Кокошко

Джерело - Чемпіон.

Із 2 по 5 березня в турецькому Стамбулі відбувся чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

593 атлети із 47 країн розіграли 26 комплектів медалей. Україну на чемпіонаті Європи представляли 10 спортсменів (найменше в нашій історії) - 7 жінок і 3 чоловіків.

Українські легкоатлети здобули 4 медалі - 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові. Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Андрій Проценко в цій же дисципліні виборов срібло, а бронзу вибороли у штовханні ядра Роман Кокошко та у стрибках у висоту - Катерина Табашник.

Виграли загальний залік атлети з Норвегії, яки здобули 4 медалі найвищої проби та 5 загалом. Найбільша кількість медалей у представників Нідерландів - 7.

Пропонуємо ознайомитись із повним переліком медалістів.

3 березня

Дисципліна 🥇 🥈 🥉
Штовхання ядра, чоловіки Зане Штейр (Італія) - 22.06 EL Томаш Штанек (Чехія) - 21.90 SB Роман Кокошко (Україна) - 21.84 NR
Біг на 3000 метрів, жінки Ханна Кляйн (Німеччина) - 8:35.87 PB Констанце Клостергальфен (Німеччина) - 8:36.50 Мелісса Корнті-Браянт (Велика Британія) - 8:41.19
Потрійний стрибок, чоловіки Педро Рікардо (Португалія) - 17.60 WL Ніколаус Андрікопулос (Греція) - 16.58 SB Макс Хес (Німеччина) - 16.57
Біг на 1500 м, чоловіки Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 3:33.35 CR Ніл Гурлі (Велика Британія) - 3:34.23 Азеддін Хабз (Франція) - 3:35.39
Штовхання ядра, жінки Оріоль Донгмо (Португалія) - 19.76 EL Сара Гамбетта (Німеччина) - 18.83 SB Фінні Рус (Швеція) - 18.42
П'ятиборство, жінки Нафіссату Тіам (Бельгія) - 5055 WR Адріанна Сулек (Польща) - 5014 NR Нур Відтс (Бельгія) - 4823 SB
Біг на 60 м, жінки Муджинга Камбунджі (Швейцарія) - 7.00 =CR Єва Свобода (Польща) - 7.09 =SB Дерріл Нейта (Велика Британія) - 7.12

4 березня

Дисципліна 🥇 🥈 🥉
Стрибки з жердиною, жінки Вільма Мурто (Фінляндія) - 4.80 NR Тіні Шутей (Словенія) - 4.75 Амаліє Швабікова (Чехія) - 4.70
Потрійний стрибок, жінки Тугба Данишмаз (Туреччина) - 14.31 NR Дарія Деркач (Італія) - 14.20 Патрісія Мамона (Португалія) - 14.16
Біг на 1500 м, жінки Лора М'юр (Велика Британія) - 4:03.40 Клаудіа Бобочеа (Румунія) - 4:03.75 PB Софія Енауї (Польща) - 4:04.04 PB
Біг на 400 метрів, чоловіки Карстен Варгольм (Норвегія) - 45.35 Жульєн Ватрін (Бельгія) - 45.44 NR Карл Бенгтстрьом (Швеція) - 44.77
Біг на 400 метрів, жінки Фемке Бол (Нідерланди) - 49.85 Ліке Клавер (Нідерланди) - 50.57 Анна Келбасинська (Польща) - 51.25 SB
Біг на 60 м, чоловіки Самуель Чеккареллі (Італія) - 6.48 Ламонт Якобс (Італія) - 6.50 SB Хенрік Ларссон (Швеція) - 6.53 NR

5 березня

Дисципліна 🥇 🥈 🥉
Стрибки в дожину, чоловіки Мілтіадіс Тентоглу (Греція) - 8.30  Тобіас Монтлер (Швеція) - 8.19 =SB Габріель Мітан (Румунія) - 8.00
Стрибки у висоту, жінки Ярослава Магучіх (Україна) - 1.98 Бріт Веерман (Бельгія) - 1.96 Катерина Табашник (Україна) - 1.94
Стрибки у висоту, чоловіки Дуве Амельс (Нідерланди) - 2.31 NR Андрій Проценко (Україна) - 2.29 Томас Кармой (Бельгія) - 2.29 PB
Біг 4x400 метрів, чоловіки Бельгія - 3:05.83 EL Франція - 3:06.52 SB Нідерланди - 3:05.59 SB
Стрибки з жердиною, чоловіки Сондре Гуттормсен (Норвегія)  - 5.80 EL Еммануіл Караліс (Греція)  - 5.80 SB Пйотр Лісек (Польща) - 5.80 SB
Біг 4x400 метрів, жінки Нідерланди - 3:25.66 CR Італія - 3:26.61 NR Польща - 3:29.31 SB
Семиборство, чоловіки Кевін Маєр (Франція) - 6348 Сандер Скотгейм (Норвегія) - 6318 Рісто Ліллеметс - 6079
Стрибки у довжину, жінки  Джазмін Сойерс (Велика Британія) - 7.00 WL Лариса Япічіно (Італія) - 6.97 NR Івана Вулета (Сербія) - 6.91
 Біг на 3000 метрів, чоловіки Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 7:40.32 NR Адель Мечаль (Іспанія) - 7:41.75 SB Ельзан Бібич (Сербія) - 7:44.03
 Біг на 800 метрів, чоловіки Адріан Бен (Іспанія) - 1:47.34 Бенджамін Робер (Франція) - 1:47.34 Еліотт Крестан (Бельгія) - 1:47.65
Біг на 800 метрів, жінки  Кілі Годжкінсон (Велика Британія) - 1:58.66 Аніта Горват (Словенія) - 2:00.54 Агнес Рааролаї (Франція) - 2:00.85
Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки  Реетта Хурске (Фінляндія) - 7.79 =NR Надін Віззер (Нідерланди) - 7.84 SB Дітаї Камбунджі (Швейцарія) - 7.91
Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки  Джейсон Джозеф (Швейцарія) - 7.41 EL Якуб Жиманський (Польща) - 7.56 Жуст Квау-Маті (Франція) - 7.59

Склад збірної України:

  • Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас) - усі - стрибки у висоту;
  • Андрій Проценко, Вадим Кравчук - обидва - стрибки у висоту;
  • Юлія Лобан - п'ятиборство;
  • Ганна Плотіцина - 60 метрів з бар'єрами;
  • Станіслав Коваленко - 60 метрів;
  • Яна Гладійчук - стрибки з жердиною;
  • Роман Кокошко - штовхання ядра.

Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 6317
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 44905
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 273186
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7863
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 5913 1
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 6632
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 52816
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28715
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7962 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34119
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 66346 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 107763