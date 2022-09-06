Джерело - Tribuna.com.
На Багамських островах було вбито віцечемпіона світу з легкої атлетики Шавеза Гарта.
Про це повідомляє Inside the Games.
Інцидент стався на парковці місцевого нічного клубу в суботу.
Після бійки один із чоловіків повернувся з пістолетом і, як повідомляється, вистрелив Гарту в груди.
Срібний призер Чемпіонату світу у Портленді з естафети 4х400 метрів був доставлений до місцевої лікарні, де тільки констатували його смерть.
Поліція вже затримала підозрюваного.
Сьогодні, 6 вересня, спортсмену мало виповнитися 30 років.