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Вбито віцечемпіона світу з легкої атлетики

Сьогодні 19:00 631 0
Вбито віцечемпіона світу з легкої атлетики

Джерело - Tribuna.com.

На Багамських островах було вбито віцечемпіона світу з легкої атлетики Шавеза Гарта.

Про це повідомляє Inside the Games.

Інцидент стався на парковці місцевого нічного клубу в суботу.

Після бійки один із чоловіків повернувся з пістолетом і, як повідомляється, вистрелив Гарту в груди.

Срібний призер Чемпіонату світу у Портленді з естафети 4х400 метрів був доставлений до місцевої лікарні, де тільки констатували його смерть.

Поліція вже затримала підозрюваного.

Сьогодні, 6 вересня, спортсмену мало виповнитися 30 років.

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