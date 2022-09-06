На Багамських островах було вбито віцечемпіона світу з легкої атлетики Шавеза Гарта.

Про це повідомляє Inside the Games.

Інцидент стався на парковці місцевого нічного клубу в суботу.

Після бійки один із чоловіків повернувся з пістолетом і, як повідомляється, вистрелив Гарту в груди.

Срібний призер Чемпіонату світу у Портленді з естафети 4х400 метрів був доставлений до місцевої лікарні, де тільки констатували його смерть.

Поліція вже затримала підозрюваного.

Сьогодні, 6 вересня, спортсмену мало виповнитися 30 років.