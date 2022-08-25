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Федерація легкої атлетики України відкрила благодійний фонд

Сьогодні 22:40 172 0
Федерація легкої атлетики України відкрила благодійний фонд

Джерело - Чемпіон.

Федерація легкої атлетики України відкрила благодійний фонд для забезпечення функціонування організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Спорт і філантропія - це поняття, які вже десятиріччями переплітаються у світовій історії розвитку професійного спорту. Європейські країни засновують свої благодійні організації ще з кінця 19 - початку 20 сторіччя, чим зробили філантропію в спорті традицією.

Ми ж, у силу довготривалої приналежності до соціалістичного табору, не мали таких традицій у підходах наповнення бюджетних об’ємів федерацій. Та обставини й бажання до вестернізації правил та стандартів підштовхнули нас до створення фонду. Хоч традиція і не нова, проте підхід має бути сучасним. Саме тому ми пішли шляхом цифрової модернізації процесу донатів і створили простий спосіб транзакцій у кілька кліків.

Ви можете долучитись до наповнення фонду, пожертвувавши від 5 гривень або 1 долара, просто обравши зручний для себе спосіб, наприклад Apple pay або Google pay зі свого смартфона. Ми своєю чергою витрачатимемо кошти на проєкти дитячої легкої атлетики та/або на окремі потреби наших спортсменів чи тренерів, про що звітуватимемо перед вами та державою у спосіб, передбачений законом", - повідомила ФЛАУ.

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Допис, поширений Ukrainian Athletics Federation (@ukr.athletic)

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