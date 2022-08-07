Джерело - Чемпіон.
Українець Михайло Брудін виграв бронзову нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики U-20 в метанні диска.
Результат 63.30 м дозволив Брудіну стати третім. Зауважимо, що у кваліфікації він зміг метнути диск вагою 1,75 кг на 61,47 м. Українець двічі за два дні зміг перевершити власний рекорд.
17-річний Брудін присвятив перемогу на молодіжному ЧЄ своїй бабусі. Вона чемпіонка ОІ-1972
Чемпіонат світу з легкої атлетики U-20
Калі, Колумбія
Метання диска
Чоловіки
6 серпня
1. Маріус Каргес (Німеччина) - 65.55 м
2. Міка Сосна (Німеччина) - 63.88
3. Михайло Брудін (Україна) - 63.30