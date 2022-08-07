Український легкоатлет посів третє місце

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Брудін виграв бронзову нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики U-20 в метанні диска.

Результат 63.30 м дозволив Брудіну стати третім. Зауважимо, що у кваліфікації він зміг метнути диск вагою 1,75 кг на 61,47 м. Українець двічі за два дні зміг перевершити власний рекорд.

17-річний Брудін присвятив перемогу на молодіжному ЧЄ своїй бабусі. Вона чемпіонка ОІ-1972

Чемпіонат світу з легкої атлетики U-20

Калі, Колумбія

Метання диска

Чоловіки

6 серпня

1. Маріус Каргес (Німеччина) - 65.55 м

2. Міка Сосна (Німеччина) - 63.88

3. Михайло Брудін (Україна) - 63.30