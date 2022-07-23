Лідер сезону у десятиборстві відсторонений від чемпіонату світу

Спортсмен пропустив три допінг-тести протягом року

Чемпіон США у десятиборстві Гаррет Скантлінг відсторонений від змагань за втручання у допінг-контроль та пропуск тестів.

Про це повідомляє ESPN.

Скантлінг посів четверте місце на Олімпіаді-2020 у Токіо, а цього року виграв чемпіонат США з найкращим результатом сезонну у світі і мав поїхати на чемпіонат світу-2022 у Юджині.

Проте з'ясувалося, що спортсмен пропустив три допінг-тести протягом року. Також атлета підозрюють у втручанні у допінг-контроль - це стало відомо під час розслідування третього пропуску.

Нині справою Скантлінга займається Американське антидопінгове агентство (USADA).

У травні Гаррет виграв чемпіонат США з найкращим результатом сезону у світі - 8867 балів. Це також сьомий найкращий результат в історії.

Раніше від чемпіонату світу-2022 за втручання у процес допінг-контролю та пропуск тестів було відсторонено ще одного американця – олімпійського чемпіона в естафеті 4х400 м Рендольфа Росса.

Нагадаємо російську чемпіонку Європи дискваліфікували через допінг.