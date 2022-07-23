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Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу

Сьогодні 09:34 268 0
Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

У передостані змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики спортсмени розіграють 6 комплектів медалей - чоловіки у потрійному стрибку, жінки в бігу на 5000 м, чоловіки в метанні списа, та в еставетах 4х100 м у чоловіків і жінок.

Українські легкоатлети вийдуть на старт у двох видах програми. Марина Бех-Романчук змагатиметься в кваліфкації у стрибках у довжину, а жіноча четвірка позмагається за вихід у фінал в естафеті 4х400м.

Розклад виступу українців 23 липня

Стрибку у довжину, жінки

  • 22:00. Марина Бех-Романчук. Кваліфікація, гBрупа 

Естафета 4х400 м, жінки

  • 03:10. Збірна України (сстотчний склад буде визначено пізніше - ред.). Півфіна 1

Після восьми змагальних у збірної України 2 медалі. Ярослава Магучіх і Андрій Проценко здобуди срібло й бронзу відповідно в стрибках у висоту.

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