Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

У передостані змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики спортсмени розіграють 6 комплектів медалей - чоловіки у потрійному стрибку, жінки в бігу на 5000 м, чоловіки в метанні списа, та в еставетах 4х100 м у чоловіків і жінок.

Українські легкоатлети вийдуть на старт у двох видах програми. Марина Бех-Романчук змагатиметься в кваліфкації у стрибках у довжину, а жіноча четвірка позмагається за вихід у фінал в естафеті 4х400м.

Розклад виступу українців 23 липня

Стрибку у довжину, жінки

22:00. Марина Бех-Романчук. Кваліфікація, гBрупа

Естафета 4х400 м, жінки

03:10. Збірна України (сстотчний склад буде визначено пізніше - ред.). Півфіна 1

Після восьми змагальних у збірної України 2 медалі. Ярослава Магучіх і Андрій Проценко здобуди срібло й бронзу відповідно в стрибках у висоту.