Дорощук: Війна негативно позначилася на підготовці до чемпіонату світу

Український легкоатлет Олег Дорощук дуже радий, що має можливість виступати на чемпіонаті світу у США.

Про це заявив сам спортсмен.

"Це мій перший чемпіонат світу. Я дуже радий, що маю можливість тут знаходитися.

На жаль, трохи не вдалося мені здійснити те, що хотів, не вдалося вийти до фіналу. Але попереду ще є старти, і там буду боротися далі.

Звісно, війна негативно позначилася на підготовці, адже ми зараз маємо змогу тренуватися лише за кордоном, бо в Україні постійні обстріли. Психологічний стан теж не з найкращих", - сказав Дорощук.