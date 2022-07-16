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Дорощук: Війна негативно позначилася на підготовці до чемпіонату світу

Сьогодні 22:25 171 0
Українець прокоментував непотрапляння до фіналу ЧС
Дорощук: Війна негативно позначилася на підготовці до чемпіонату світу
#Олег Дорощук, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Український легкоатлет Олег Дорощук дуже радий, що має можливість виступати на чемпіонаті світу у США.

Про це заявив сам спортсмен.

"Це мій перший чемпіонат світу. Я дуже радий, що маю можливість тут знаходитися.

На жаль, трохи не вдалося мені здійснити те, що хотів, не вдалося вийти до фіналу. Але попереду ще є старти, і там буду боротися далі.

Звісно, війна негативно позначилася на підготовці, адже ми зараз маємо змогу тренуватися лише за кордоном, бо в Україні постійні обстріли. Психологічний стан теж не з найкращих", - сказав Дорощук.

Нагадаємо Дорощук не зміг подолати кваліфікацію, посівши 15-ту позицію в підсумку.

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