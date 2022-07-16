Проценко прокоментував дебютний вихід до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Суспільне Спорт.
На чемпіонаті світу в Юджині стрибун у висоту Андрій Проценко, який відібрався до фіналу, дуже задоволений своїм виступом.
Про це заявив сам український легкоатлет.
"Я задоволений своїм виступом. Адже це вже всьоме я на чемпіонаті світу, і до цього в мене якось не складалося – саме на літніх чемпіонатах я не потрапляв до фіналу. Цього разу вийшло, і я сповнений бажання боротися далі. Організація в Юджині хороша. Розміщення теж непогане – це, звісно, не шикарні "люкси", але все, що потрібно, є. У цьому плані все добре.
Війна мене застала вдома [в Херсонській області], я не зміг одразу виїхати і місяць провів в окупації. І лише виїхавши з окупації, я зміг більш-менш нормально тренуватися. Але навіть вдома я намагався підтримувати форму всіма можливими способами.
Як вдалося виїхати з окупації? Я постійно переглядав телеграм-канали, де люди ділилися своїм досвідом, як і яким маршрутом це можна зробити. Перша спроба виїхати нам не вдалася, адже на шляху, яким ми збиралися це зробити, уже йшли бойові дії. Після цього ми із зібраними валізами чекали появи нового маршруту. Коли такий з’явився, ми разом з іншими попутниками змогли виїхати. Подолавши сім блокпостів росіян, ми-таки дісталися контрольованої Україною території", – сказав Проценко.