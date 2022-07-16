Проценко прокоментував дебютний вихід до фіналу чемпіонату світу

Українець із сьомої спроби зумів пробитися до фінальної стадії

Джерело - Суспільне Спорт.

На чемпіонаті світу в Юджині стрибун у висоту Андрій Проценко, який відібрався до фіналу, дуже задоволений своїм виступом.

Про це заявив сам український легкоатлет.