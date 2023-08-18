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ЗСУ отримали понад 200 авто за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 18:21 143 0
ЗСУ отримали понад 200 авто за сприяння Favbet Foundation

Збройні Сили України та інші Сили оборони отримали понад 200 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду. Лише за останній тиждень за сприяння фонду ЗСУ отримали 4 автомобілі.

Зокрема, позашляховик Mitsubishi L200 надійшов у розпорядження підрозділу, який залучений до виконання бойових завдань на півдні країни. Два пікапи жінки-волонтери, попри ризик, особисто доставили бійцям-піхотинцям, які виконують бойові завдання в районі міста Бахмут.

Також для покращення логістики Сил оборони на східному напрямку ЗСУ отримали мікроавтобус Peugeot Boxer.

"З перших днів повномасштабного вторгнення забезпечення автомобілями наших захисників стало ключовим напрямом мілітарної допомоги фонду. На сьогодні ми передали різним підрозділам Сил оборони 200 автомобілів. Це позашляховики, пікапи, мікроавтобуси, карети "швидкої" допомоги", – зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, до числа 200 авто для ЗСУ входять також 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот "Армії дронів". Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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