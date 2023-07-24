Ставки на футбол - поради для новачків

У всьому світі серед усіх інших видів спорту люди найбільше цікавляться саме футболом. Тому ставки на футбол buddy.bet посідають провідне місце. Новачкам беттінгу хочеться успішно укладати парі та отримувати гроші після виграшу улюбленої команди. Але для цього недостатньо звичайного захоплення футболом - ще знадобиться використання певних стратегій, отримання додаткових навичок.

Потрібно розглянути, як зробити ставки на футбол онлайн так, щоб вони зіграли. Адже новачкам беттінгу властиво помилятися, що загрожує фінансовими втратами. Тут без порад досвідчених гравців не обійтися. У мережі є багато вдалих прикладів, яким можна слідувати і вигравати. Звичайно, не можна допускати, щоб беттінг був єдиним або основним джерелом доходу. Навіть ті, хто присвячує аналізу цього виду спорту максимум часу, можуть помилятися. Ніхто не скасовував сенсаційний результат матчу, тому вгадати досить складно. Це не гра в угадайку - до ігрового процесу слід підходити відповідально. Не дозволяйте азарту заволодіти вами.

Онлайн ставки на футбол в Україні

Букмекери надають клієнтам широкий розпис ставок. Звісно, на це впливає і статусність матчу. Адже ставки на футбол сьогодні роблять і на фінал, і на звичайні змагання команд. Також існує Чемпіонат світу, Суперкубок Європи, коли кількість маркетів сягає тисячі.

Хочеться перерахувати базові елементи з розпису, доступні бетторам, які хочуть зробити ставки на футбол в Україні:

На фору - парі на факт розриву в рахунку між учасниками змагання. Це може виражатися і в голах, а також може відображати інші статистичні показники. Беттори ставлять на два види фори: європейську та азіатську. Є ще основна фора. Несть БК, що виставляють додатково в розпис маркет на фору для того, щоб зробити ставки різноманітнішими.

На тотал - такий же популярний маркет, щоб зробити ставки на футбол. Якщо пояснити простими словами, укладається парі на кількість голів за матч. Ставлять і на число показаних жовтих карток. Індивідуальні тотали в розписі теж присутні.

На результат - це найпопулярніше парі, яке укладається на підсумковий результат матчу за основний час. Можна поставити на нічию, на перемогу тієї чи іншої з команд. Велика частина БК пропонують високі котирування і низьку маржу (якщо порівняти з іншими з маркетів).

На точний рахунок - беттор повинен вгадати результат матчу. У таких маркетів високий рівень коефіцієнтів, оскільки вгадати точний рахунок практично неможливо.

На статистику - можна поставити на кількість кутових, офсайдів, вилучень, фолів, аутів.

Вибір БК - відповідальний захід. Щоб уникнути ризиків, які пов'язані з втратою поставлених грошей, їх розкраданням, необхідно робити вибір на користь легальних букмекерів. Тоді ризики мінімізуються. Звертають увагу на ширину лінії, акції та бонусні програми, великий вибір платіжних систем і способів виведення грошей, надійність БК, коефіцієнти, якість роботи служби техпідтримки. Не менш важливими є можливості ресурсу або додатка.

Як робити ставки на футбол

Не варто поспішати. Перш ніж почати робити ставки на футбол сьогодні, бажано протестувати кілька букмекерів, порівняти їхні можливості, переваги, а потім уже робити вибір на користь тієї чи іншої БК.

Перед тим як зробити ставки на футбол онлайн, потрібно виконати низку дій:

пройти процедуру реєстрації;

підтвердження особи;

поповнення рахунку;

вибір події, що цікавить, з лінії ставок;

зазначення результату;

відзначення додаткових маркерів;

введення потрібної суми;

підтвердження вибору.

У досвідчених бетторів у наявності навіть не одна, а кілька різних стратегій з управління своїм банком. Завдяки цьому ризики і втрати максимально мінімізуються, кількість втрачених грошей знижується.

Ставки на футбол в Україні

Класичний догон, стратегія Оскара Грайнда, Флет, система Плато - ставки на футбол сьогодні досить різноманітні. Ті, хто збирається заробляти на беттінгу, повинні глибше вникнути в суть питання. Тоді можна розраховувати на швидку окупність вкладень.

Укладати парі слід лише на ті матчі, що транслюються у зручний час. Що ширше турнір висвітлюється в пресі та на телебаченні, то краще. Обов'язково потрібно розбиратися в командах і знати їхні сильні сторони. Тоді вдасться провести детальний аналіз матчу. Ставки на спорт дають хороші виграші, коли ти знаєш, чим займаєшся.

Які аспекти слід враховувати під час аналізу поєдинку перед тим як зробити ставки на футбол:

турнірну мотивацію команд;

кількість дискваліфікованих і травмованих гравців;

результативність попередніх матчів;

статистику особистих зустрічей;

відгуки про арбітра;

стосунки в колективі.

Постійної виграшної стратегії немає ні в кого. Ставки на футбол завжди можна порівняти з ризиком. Ніхто і ніколи не дасть жодних гарантій. Можна скільки завгодно читати прогнози, але при цьому не навчитися передбачати результат матчу. Тому грамотне управління своїм банком на першому місці.