​​Ще 3 авто для фронту: Favbet Foundation продовжує допомагати ЗСУ

Благодійний фонд Favbet Foundation за тиждень передав підрозділам Збройних Сил України 3 автомобілі для виконання бойових завдань на передовій, повідомили представники фонду.

Зокрема, батальйон ЗСУ, який утримує передові позиції на Донецькому напрямку, отримав повнопривідну автівку KIA Sorento.

Разом із волонтерським фондом Романа Зозулі "Народна армія" Favbet Foundation передав бійцям Дніпропетровського окремого батальйону позашляховик Nissan Navara. Авто доставлено з Європи співробітниками фонду, відремонтовано, обладнано спеціальним пристроєм нічного бачення.

Крім того, позашляховик Ford Ranger отримав підрозділ ЗСУ, який спеціалізується на виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів у районах проведення бойових дій та на деокупованих територіях.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 130 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.