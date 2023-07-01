Внесок у перемогу: ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation

Джерело - Чемпіон.

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні Сили України та інші Сили оборони отримали вже 130 авто, повідомили представники фонду.

За тиждень у розпорядження підрозділів ЗСУ надійшли позашляховик Mitsubishi L200 та мікроавтобус Volkswagen Transporter. Mitsubishi L200 уже залучений до виконання бойових завдань і допомагає захисникам на передових позиціях Донецького фронту.

Volkswagen Transporter отримав підрозділ мінометників, які також працюють на сході країни.

"Сьогодні кожне авто для ЗСУ – це більше врятованих життів наших захисників і ліквідованих окупантів. Процес пошуку, купівлі і підготовки машин для ЗСУ не зупиняється ні на хвилину. Сьогодні ми подолали відмітку в 130 авто і працюємо далі – до перемоги", – зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Крім того, компанія Favbet у рамках акції "Кіберпанк 2023" передала ЗСУ чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 для аеророзвідки і коригування артилерійського вогню.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання .Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.