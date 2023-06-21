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Переселенці з Херсонщини отримають гумдопомогу з Хорватії, — Favbet Foundation

Сьогодні 16:40 107 0
Переселенці з Херсонщини отримають гумдопомогу з Хорватії, — Favbet Foundation

Вже два тижні рятувальні служби, волонтери та благодійні організації невтомно працюють над ліквідацією наслідків гуманітарної катастрофи, спричиненою підривом Каховської ГЕС.

Допомога херсонцям надходить звідусіль, в тому числі й з інших країн. У благодійному фонді Favbet Foundation повідомили, що зараз у Хорватії готують до відправки 33 палети з речами першої необхідності для біженців з Херсону, що зараз перебувають у Миколаєві.

У більше 11 тонн гуманітарного вантажу увійдуть продукти, одяг, засоби гігієни, дитяче харчування, коляски, медикаменти, матраци, а також корм для тварин. Збором опікувались об’єднання Crvena Kalyna, об'єднання Dobro Dobrim DoDo, Favbet Foundation за безпосередньої участі президента фонду Андрія Матюхи, а також сотні українських переселенців у Загребі. 

Прийомом допомоги в Україні та передачею херсонцям займатимуться команди МБФ "Надії та Віри" та благодійного фонду Анни Куркуріної.

"Багато з українських переселенців в Хорватії добре розуміють, що значить втратити домівку та наскільки важливою є підтримка небайдужих людей. На заклик про допомогу одразу відгукнулися кілька організацій та сотні волонтерів, які всього за дві години зібрали необхідні продукти, речі, засоби гігієни та побутову хімію. Пишаємось, що навіть за тисячі кілометрів один від одного українці демонструють неймовірний рівень відповідальності та взаємопідтримки", — каже куратор проєктів Favbet Foundation Маріанна Ковеня.

Зараз у хорватському Загребі діє Центр адаптації українських переселенців, заснований Favbet Foundation ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Тут надають юридичну та психологічну допомогу, навчають мові та займаються з дітьми. Завдяки Центру українцям в Хорватії вдалося сформувати активне ком’юніті, що продовжує усіма можливими способами підтримувати Україну та українців, змушених залишити свої домівки через війну.

Нагадаємо, що у перші дні після підриву дамби співробітники Favbet Foundation привезли у Херсон два буси з трьома тоннами питної води та тонною медичних засобів для Херсонської міської клінічної лікарні ім О.С.Лучанського, куди постійно прибувають постраждалі від повені та російських обстрілів.

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