Головне
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:46 860
Мессі назвав свій наступний клуб
Сьогодні 22:36 158
Довбик зацікавив чотири клуби Серії А
Сьогодні 21:25 251
Мессі – гравець Інтер Маямі - ЗМІ
Сьогодні 19:12 1599
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС
Сьогодні 16:49 2105
Апеляційний суд скасував рішення про заборону проведення виборів президента УАФ
Сьогодні 15:59 409
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 14:02 2108
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
Сьогодні 12:26 495
Ребров - головний тренер збірної України
Сьогодні 12:16 1054 1
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 18796
Прямі трансляції

За підтримки Favbet Foundation діє безкоштовна секція боротьби для дітей у клубі SpartaBox

Сьогодні 21:22 209 0
За підтримки Favbet Foundation діє безкоштовна секція боротьби для дітей у клубі SpartaBox

Команда фонду продовжує розвивати проект "Сильніші разом", покликаний надати українським дітям більше можливостей для спортивного розвитку під час війни. Так діти почали відвідувати один з популярних видів спорту — боротьбу. 

Спортивну групу сформували дуже швидко. Сьогодні діти тренуються тричі на тиждень у залі бійцівського клубу SpartaBox, що у Києві.

"Ми навчаємо дітей основам боротьби, робимо загально фізичну підготовку, тренуємо витривалість. Завдяки цим тренуванням діти зміцнюють здоров’я та дух, хоча б на певний час відволікаються від війни. Наша молодь має бути сильною та цілеспрямованою, і боротьба чудово виховує ці якості", — розповідає Ігор Фаніян, засновник та головний тренер SpartaBox.

Безкоштовні заняття з боротьби — частина проекту "Сильніші разом", який охоплює одразу кілька напрямів спортивних тренувань для дітей. 

Всі заняття проходять за фінансової підтримки Favbet Foundation та розраховані у першу чергу на дітей з родин військовослужбовців і вимушених переселенців. Завдяки "Сильніші разом" десятки українських дітей отримують можливість займатись спортом у безпечному та комфортному середовищі, розвивати свої здібності, знаходити нових друзів та долати стрес, спричинений війною.

"Спортивний розвиток — важлива складова фізичного та психологічного благополуччя дітей під час війни. Спорт допомагає дітям знайти силу, впевненість та отримати важливі навички, які будуть корисними в їхньому подальшому житті. Ми бачимо величезний інтерес до нашої ініціативи та обов’язково розширюватимемо проєкт, щоб охопити якомога більше дітей, що відчули на собі вплив війни", — куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар. 

"Сильніші разом" входить у великий проект Favbet Foundation під назвою "Клуб  Супергероїв", що охоплює ще дві великі ініціативи:  курс базової комп’ютерної освіти "IT Kids" у колаборації з Code Club Україна, на якому вже навчаються більше 350 дітей; а також проект "Сила в знаннях", завдяки якому 5500 українських школярів отримають великих боксів канцелярії для навчання та творчості.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 7140
Ребров: Ярмоленка чекають в Динамо Ребров: Ярмоленка чекають в Динамо 1732
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України 2108
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 18530
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС 2105
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову 2348
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18877
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28361 3
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5316
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 71607
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 27034
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47029