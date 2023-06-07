За підтримки Favbet Foundation діє безкоштовна секція боротьби для дітей у клубі SpartaBox

Команда фонду продовжує розвивати проект "Сильніші разом", покликаний надати українським дітям більше можливостей для спортивного розвитку під час війни. Так діти почали відвідувати один з популярних видів спорту — боротьбу.

Спортивну групу сформували дуже швидко. Сьогодні діти тренуються тричі на тиждень у залі бійцівського клубу SpartaBox, що у Києві.

"Ми навчаємо дітей основам боротьби, робимо загально фізичну підготовку, тренуємо витривалість. Завдяки цим тренуванням діти зміцнюють здоров’я та дух, хоча б на певний час відволікаються від війни. Наша молодь має бути сильною та цілеспрямованою, і боротьба чудово виховує ці якості", — розповідає Ігор Фаніян, засновник та головний тренер SpartaBox.

Безкоштовні заняття з боротьби — частина проекту "Сильніші разом", який охоплює одразу кілька напрямів спортивних тренувань для дітей.

Всі заняття проходять за фінансової підтримки Favbet Foundation та розраховані у першу чергу на дітей з родин військовослужбовців і вимушених переселенців. Завдяки "Сильніші разом" десятки українських дітей отримують можливість займатись спортом у безпечному та комфортному середовищі, розвивати свої здібності, знаходити нових друзів та долати стрес, спричинений війною.

"Спортивний розвиток — важлива складова фізичного та психологічного благополуччя дітей під час війни. Спорт допомагає дітям знайти силу, впевненість та отримати важливі навички, які будуть корисними в їхньому подальшому житті. Ми бачимо величезний інтерес до нашої ініціативи та обов’язково розширюватимемо проєкт, щоб охопити якомога більше дітей, що відчули на собі вплив війни", — куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

"Сильніші разом" входить у великий проект Favbet Foundation під назвою "Клуб Супергероїв", що охоплює ще дві великі ініціативи: курс базової комп’ютерної освіти "IT Kids" у колаборації з Code Club Україна, на якому вже навчаються більше 350 дітей; а також проект "Сила в знаннях", завдяки якому 5500 українських школярів отримають великих боксів канцелярії для навчання та творчості.