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ЗСУ отримали вже понад 120 авто за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 19:42 107 0
ЗСУ отримали вже понад 120 авто за сприяння Favbet Foundation

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні Сили України та інші сили оборони отримали вже понад 120 авто для виконання бойових завдань, повідомили представники фонду.

За тиждень у розпорядження військових надійшли два позашляховики підвищеної прохідності.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб максимально оперативно задовольняти запити підрозділів і частин ЗСУ в автомобільній техніці. Кожне нове авто – це більше врятованих життів наших захисників і ліквідованих окупантів", – зазначив віцепрезидент фонду Favbet Foundation Ігор Сірук.

Пікап Mazda B 2500, оснащений додатковими засобами для ефективного ведення бойових дій, отримав підрозділ ЗСУ, який тримає оборону в районі населеного пункту Гуляйполе Запорізької області.

Позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara отримали піхотинці ЗСУ, які виконують бойові завдання в районі міста Костянтинівка. 

"Допомога Збройним Силам залишається ключовим пріоритетом і напрямом роботи фонду. І так буде до нашої остаточної перемоги. Автомобілі, в тому числі позашляховики – це те, що вкрай необхідне нашим захисникам, особливо напередодні очікуваного контрнаступу", – зазначив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн. 

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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