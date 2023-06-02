Повідомлення від імені FAVBET: Як захиститись від нової схеми шахрайства

Нещодавно підписники соцмереж FAVBET зіштовхнулися зі спробами шахрайства з незнайомих акаунтів. Тому компанія FAVBET закликає всіх гравців бути уважними та не вірити незнайомцям, що обіцяють зірвати куш на ставках.

Шахрайські схеми можуть ввести в оману, тому важливо бути обережними. Компанія FAVBET та її співробітники ніколи не надають прогнозів на результати спортивних матчів, а також ніколи не будуть намагатись зв’язатись з вами з особистих акаунтів у месенджерах.

За якою схемою діють шахраї?

Пишуть в месенджери та представляються партнером FAVBET, що працює з компанією по контракту. Пропонують заробити та обіцяють продати стовідсотково виграшний прогноз від нібито співробітника компанії. Після того, як клієнт поповнює рахунок шахраїв, вони зникають з грошима. У деяких випадках — повідомляють про виграш у десятки тисяч гривень та просять сплатити кілька тисяч податку.

Якщо ви зіткнулись зі спробами шахрайства, будь ласка, повідомте про це через службу підтримки на сайті FAVBET.

​​УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.