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ЗСУ за тиждень отримали 5 авто за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 16:37 156 0
ЗСУ за тиждень отримали 5 авто за сприяння Favbet Foundation

Підрозділи Збройних Сил та інших сил оборони України за тиждень отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation 5 позашляховиків, повідомили представники фонду.

Зокрема, фонд передав мінометній батареї 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців високопрохідний пікап Mitsubishi L200. Автомобіль уже працює на сході України та допомагає захисникам виконувати бойові завдання на передовій.

Батальйон "Миротворець" отримав від фонду два позашляховики – Mitsubishi L200 і Nissan Navara. Mitsubishi L200 оснащено приладом нічного бачення, LED-освітленням, лебідкою і розмикачем електричного ланцюга одним тумблером. Nissan Navara також дооснащено приладом нічного бачення і LED-освітленням.

Ще один підрозділ ЗСУ отримав позашляховик Mitsubishi L200 та два тепловізори для роти вогневої підтримки. Позашляховик Mitsubishi L200 також додатково оснащений приладом нічного бачення для підвищення ефективності його роботи в темну пору доби.

Окрім того, піхотний підрозділ Збройних Сил України, який виконує бойові завдання в районі Бахмута, отримав 7-місний автомобіль KIA Carnival за сприяння Favbet Foundation.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн. Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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