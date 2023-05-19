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ЗСУ отримали пікап, два мікроавтобуси і тепловізори від Favbet Foundation

Сьогодні 16:27 83 0
ЗСУ отримали пікап, два мікроавтобуси і тепловізори від Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одній із військових частин Збройних Сил України високопрохідний пікап Ford Ranger, мікроавтобус Volkswagen Transporter Т5 та два тепловізори, повідомили представники фонду.

Автівки і техніка надійшли в розпорядження підрозділу, який виконує бойові завдання в районі міста Бахмут та на його околицях. Автомобілі облаштовані камерами нічного бачення для безпечного пересування воїнів у нічний час.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation артилерійський підрозділ "Марс", який тримає оборону в районі міста Лиман, отримав черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Також стали відомі результати роботи двох ударних дронів "Лазар", переданих фондом 27-й окремій Печерській бригаді Національної гвардії України.

За місяць роботи ці комплекси допомогли знищити близько 35 одиниць бронетехніки ворога й вразили кілька його опорних пунктів, артилерійських установок і радарів.

Зокрема, ударні комплекси дозволили знищити 12 танків, 12 бойових машин піхоти, а також одну самохідну артилерійську установку, 5 бойових броньованих машин і 5 бронетранспортерів, одну броньовану розвідувально-спостережну машину, дві гармати МТ-12 та один склад боєкомплекту.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали більш ніж 110 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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