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Favbet Foundation передав 85 комп'ютерів Бучанській міській раді

Сьогодні 13:16 86 0
Favbet Foundation передав 85 комп'ютерів Бучанській міській раді

Благодійний фонд Favbet Foundation передав 85 комп'ютерів Бучанській міській раді для потреб освітніх закладів та установ громади, що постраждали від війни.

Команда фонду самостійно відвезла техніку до міста, яке понад місяць перебувало в російській окупації. Ворог вкрав та вивіз більшість комп’ютерів з бучанських освітніх закладів, тому громада ‘має велику потребу у сучасних  технічних засобах, щоб місцеві діти могли продовжувати навчання.

"На долю жителів Бучі випало неймовірне випробування. Зараз місто відновлюється, і наш обов’язок — підтримати цей процес, особливо у тому, що стосується майбутнього наших дітей. Передані нами комп'ютери — не лише освітній інструмент, а символ нашої спільної роботи з відбудови країни. Разом ми стоїмо, разом будуємо, і разом переможемо​​", — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований компанією FAVBET у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку молодих українців. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі. Ініціативи фонду також охоплюють евакуацію жителів прифронтових регіонів, допомогу переселенцям, й постачання сучасної техніки для постраждалих від російської агресії регіонів.

 

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