Зірка WNBA приземлилася в рідному штаті Техас, США. Повернення додому для американської професійної футболістки стало можливим завдяки домовленостям із РФ. Спортсменку обміняли на російського злочинця, Віктора Бута, арештованого Штатами за торгівлю зброєю.

Хронологія подій

Арешт Бріттні Грінер відбувся в лютому 2022, за декілька днів до того, як Росія розв’язала війну в Україні. Спортсменку звинувачували у перевезенні наркотичної речовини — олії канабісу. Арештували баскетболістку по прибутті в аеропорт Шереметьєво (Москва). На сайті GGBET зібрана інформація про перемоги Бріттні Грітнер і про інші важливі спортивні події.

Представники російських органів захисту правопорядку звернули увагу на спортсменку, оскільки на неї відреагувала службова собака. Під час обшуку в зірки баскетболу виявили електронні сигарети з гашишною олією. Бріттні ж пояснювала, що засіб нею використовувався як анальгетик. Картриджі з медичною марихуаною вона придбала згідно з рекомендацією лікарів. До того ж Грінер нагадувала, що мати їх — нормальна практика для США.

Однак в Росії не звертали увагу на такі аргументи. 4 серпня 2022 року американську спортсменку визнали винною, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років. До того ж згідно з постановою суду, баскетболістка мала сплатити штраф у розмірі 1 мільйон рублів. В кінці жовтня вирок було затверджено повторно, після чого Бріттні доправили до колонії, розташованої в Московській області.

Реакція американської влади

Варто віддати належне керівництву США: воно не залишило події непоміченими. Одразу прозвучала заява від Шейли Джексон Лі — членкині Палати Представників. Її обурив факт арешту, тому вона пообіцяла спромогтися справедливості, нагадавши, що баскетболістка прибула до Росії на правах гості.

Після того, як російський суд виніс свій вирок, президент США Джо Байден виступив із заявою про неприпустимість такого судового рішення. Він назвав затримання Грітнер незаконним. Тому американський лідер закликав негайно відпустити спортсменку.

Неодноразово лунало припущення, що цей арешт було організовано заради того, щоб Росія отримала дипломатичного заручника. Майже одразу після інциденту озвучили гіпотезу, що росіяни планують обміняти Бріттні на Віктора Бута. Його заарештували в США, призначивши 25-річний строк. Вперше Штати виступили з такою пропозицією в липні 2022, оскільки Москва давно демонструвала бажання повернути додому "торговця смертю" — так прозвали Бута.

Подробиці про повернення баскетболістки до США

Американські ЗМІ повідомляють, що Бріттні Грітнер помітили в Сан-Антоніо. Туди спортсменку доставили літаком. Проживає ж баскетболістка неподалік — в містечку Х’юстон. Вдома на неї чекала дружина Шерель Грінер.



Зірку WNBA вже встигли побачити особисто президент Джо Байден, віцепрезидент Камала Харріс і держсекретар Ентоні Блінкен. Попереду в спортсменки курс оновлення: баскетболістці запропонували пройти реабілітацію після перебування в російській тюрмі. Про нові виступи Бріттні Грітнер та найгучніші баскетбольні події можна взнати, якщо перейти на GGBET Спорт.