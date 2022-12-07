Favbet Foundation подарував техніку для навчання дитячому центру «Джерело»

"Джерело" — центр реабілітації для дітей що постраждали від війни. Благодійний фонд Favbet Foundation підтримав заклад та забезпечив вихованців необхідною технікою для навчання.

Сьогодні важливо пам’ятати, що молоде покоління — майбутнє нашої держави. Діти потребують психологічної й матеріальної допомоги, особливо ті, хто постраждав від російської агресії.

Благодійний фонд привіз до центру "Джерело" комп'ютери та планшети, щоб діти мали вільний доступ до Інтернету та змогли отримувати повноцінну дистанційну освіту. Окрім техніки, співробітники Favbet Foundation також подарували кожному з дітлахів набір солодощів.

"Сучасні реалії створюють нові виклики для дітей, які, на жаль, через війну позбавлені головного — комфортних умов для навчання. Ми з командою системно займаємося благодійністю та підтримаємо тих, хто цього потребує. Вихованці центру "Джерело" не є виключенням. Тепер діти мають все необхідне для розвитку, адже вони — наше майбутнє та наша надія", — розповідає Євген Бондар куратор проєктів Favbet Foundation.

Нагадаємо, Favbet Foundation — заснований у 2020 році компанією Favbet благодійний фонд, який з початком війни переорієнтував більшість своїх проєктів на допомогу країні та армії. Проте команда фонду не забуває регулярно підтримувати ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку молодих українців.