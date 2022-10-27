Лучшие фильмы о футболе

Футбол чрезвычайно популярен во всем мире, поэтому невозможно не интересоваться историей футбола. Футбольные истории всегда волшебны и их очень приятно смотреть.

Поскольку футбол – самый популярный вид спорта в мире, неудивительно, что о нем сняты тысячи различных фильмов. Фильмы о ваших любимых видах спорта или игроках потрясающие, потому что болельщики ценят хорошее шоу и любят восхищаться командой, за которую они болеют. Вот почему некоторые фанаты настолько увлечены игрой, что хотят поддержать свою команду, участвуя в спортивных ставках.

Джордж Бест: Совершенно один (2016)

Фильм о красивом, харизматичном парне из Белфаста, Северная Ирландия, который творил чудеса с мячом и взволновал Великобританию. Но у Джорджа Беста тоже была очень непростая личная жизнь. В этом фильме "30 на 30" режиссер Дэниел Гордон (Хиллсборо) рассказывает историю любимой, но терзаемой страданиями суперзвезды с запоминающимися кадрами и свидетельствами тех, кто знал его в лучшие и худшие годы. Впереди много интересного: от его электрического дебюта в "Манчестер Юнайтед" в возрасте 17 лет до славных лет, которые принесли ManU Кубок европейских чемпионов 1968 года, до его приключений в Североамериканской футбольной лиге.

Играй, как Бекхэм (2002)

Когда "Играй как Бекхэм" впервые вышел в прокат в США, не все знали, о чем эта комедия. В фильме участвуют две центральные девушки, одна из которых мечтает стать профессиональной футболисткой. Единственная проблема в том, что она из семьи сикхов, поэтому она никогда не могла заниматься таким видом спорта.

С любовью к Дэвиду Бекхэму, поэтому фильм и назван так, Джесс никогда не сдается. В конце концов она тайно присоединяется к команде и начинает жить другой жизнью, играя в футбол так, как она никогда не считала возможным.

Тайна стадиона "Арсенал" (1939)

Этот фильм 1939 года, известный как один из первых фильмов, в котором футбол стал важной частью сюжетной линии, рассказывает о вымышленной команде, выступающей против "Арсенала". Проблема вымышленной команды в том, что один из ее игроков умирает во время матча. Детектив должен решить проблему.

Это шаг назад во времени, а сюжет представляет собой интересный взгляд на криминальную тайну на фоне футбольного поля; это стоит посмотреть, если вы никогда не видели раньше. Просто с исторической точки зрения кинематограф стоит проверить.

Победа (1981)

Этот фильм 1981 года с участием таких звезд, как Сильвестр Сталлоне, Майкл Кейн, Бобби Мур и даже Пеле, обязателен к просмотру для людей, которые хотят немного футбола в своей жизни. Он посвящен событиям, которые происходили в Украине во время Второй мировой войны.

В то время заключенных вызывали на футбольный матч немецкие офицеры. Вместо традиционного матча был одновременно составлен план побега.

Пеле: Рождение легенды (2016)

Возможно, один из величайших футболистов всех времен, история Пеле и путь к славе раскрываются в этом футбольном фильме.

Это показывает, что Пеле был из бедной семьи и как он использовал свои уличные навыки, чтобы помочь Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу 1958 года даже в молодом возрасте. Этот фильм также является одним из лучших фильмов о футболе и спорте.

Взойти и заблистать: История Джея Демерита (2011)

Это фильм 2011 года о борьбе американского футболиста Джея Демерита и его восхождении на вершину. Документальный фильм рассказывает о начале жизни Джея, когда он все еще выполнял черную работу, несмотря на свои мечты стать профессиональным футболистом.

Его мечты идут не по плану, так как он не попадает в лигу США и вместо этого должен отправиться в Европу в возрасте 21 года.

В фильме показано, как Джей ДеМерит поднимается от игры в низших лигах до игры в английской премьер-лиге и участия в чемпионате мира 2010 года.

Серра-Пелада фильм (2013)

Пелада — это фильм 2010 года о двух бывших футболистах, которые путешествуют по миру, чтобы посмотреть, как играют разные люди из разных слоев общества.

В фильме представлены разные страны и то, как в этих странах играют в этот вид спорта. Это очень интересный фильм, хотя это и не обычный спортивный фильм.

Роналду / Ronaldo (2015)

Документальный фильм о жизни суперзвезды португальского футболиста Криштиану Роналду. От его скромного начала до рекордной карьеры этот фильм рассказывает историю одной из самых известных мировых звезд спорта.

Диего Марадона (2019)

"Диего Марадона" - британский документальный фильм 2019 года режиссера Асифа Кападиа об аргентинском футболисте Диего Марадоне с невиданными ранее архивными кадрами. Он был показан вне конкурса на Каннском кинофестивале 2019 года.

"Диего Марадона" документирует и сосредотачивается на том, когда Марадона перешел из ФК "Барселона" в SSC. "Наполи" в 1984 году, в конечном итоге выиграв два титула в Серии А и Кубок УЕФА 1988–89 годов с итальянской командой.